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    Crocs zeigt Amazon, Intel, Alphabet & Co. wie man Geld verdient!

    Hässliche Schuhe statt KI

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    Der Fußbekleidungshersteller Crocs hat am Donnerstag stark Zahlen vorgelegt. Dank einem Plus von 25 Prozent hängt die Aktie jetzt viele KI-Werte deutlich ab.

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    Hässliche Schuhe statt KI - Crocs zeigt Amazon, Intel, Alphabet & Co. wie man Geld verdient!
    Foto: Esref Yasa - Unsplash

    KI-Werte bluten aus – und werden von Crocs hinter sich gelassen

    Meta Platforms, Alphabet, Amazon und Intel – die Liste von KI-Werten, deren Anteile nach Quartalszahlen wegbrechen, wird immer länger. Während bei Intel vor allem eine schwache Guidance ausschlaggebend für einen crashartigen Abverkauf der Aktie war, sorgen sich Investoren bei den Hyperscalern um negative Cashflows und signifikante bilanzielle Verschlechterungen.

    Mit Ausnahme von Intel weist gegenüber dem Technologieindex Nasdaq 100 inzwischen keiner der zuvor genannten Werte mehr eine Outperformance aus. Perfekt wird die Demütigung im Vergleich zu Crocs. Die Designs des Fußbekleidungsherstellers mögen streitbar sein, die Aktienkursentwicklung ist es angesichts von +77,4 Prozent in 12 Monaten jedoch nicht. Allein am Donnerstag hat die Aktie nach starken Quartalszahlen nochmal +25,5 Prozent draufgepackt.

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    Gewinn klettert dank Margenexpansion deutlich

    Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 4,6 Prozent auf 1,04 Milliarden US-Dollar zu. Damit wurden die Erwartungen um 40 Millionen US-Dollar übertroffen. Mit einem Plus von 6,1 Prozent auf 170 Millionen US-Dollar konnte die Sparte HEYDUDE die Kernmarke Crocs geringfügig outperformen. Nach geographischen Räumen hatte das Unternehmen vor allem international Erfolg (+11,8 Prozent), während die Erlöse auf dem nordamerikanischen Markt um 2,1 Prozent zurückgingen. Die Verteilung ist mit 434 und 438 Millionen US-Dollar fast gleichauf.

    Auf der Ertragsseite legte Crocs einen bereinigten Gewinn (Non-GAAP) in Höhe von 3,69 US-Dollar je Aktie vor, was um 38 Cent über den Markterwartungen lag. Gegenüber dem Vorjahresquartal hat sich Crocs um 71 Cent beziehungsweise +26,4 Prozent steigern können.

    Insgesamt erzielte das Unternehmen einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 216,8 Millionen US-Dollar nach 145,8 Millionen US-Dollar im Vergleichszeitraum vor einem Jahr.

    Starker Schlussspurt erwartet, Prognose über den Erwartungen

    Für das Schluss- und Weihnachtsquartal erwartet das Management einen Umsatzanstieg von 7 bis 9 Prozent, womit die Marktprognose von +3,7 Prozent deutlich übertroffen wurde. Vor allem für HEYDUDE wird ein starkes, zweistelliges Wachstum erwartet.

    Vor dem Hintergrund einer bereinigten operativen Marke rechnet sich Crocs einen Gewinn pro Aktie von 3,25 bis 3,45 US-Dollar aus. Auch hier wurde der Schätzwert von 3,11 US-Dollar deutlich übertroffen. Im Weihnachtsgeschäft des vergangenen Jahres hatte Crocs je Anteil 2,29 US-Dollar erwirtschaftet, erwartet wird also eine deutliche Steigerung.

    Crocs

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    Crocs direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Aktie explodiert und setzt Leerverkäufer unter Druck

    Angesichts der weltweiten Lebenshaltungskostenkrise und rückläufigen Konsumausgaben erwischten die Crocs-Zahlen viele Investoren auf dem völlig falschen Fuß. Die mit einer Leerverkaufsquote von fast 11 Prozent handelnde Aktie explodierte nach der Handelseröffnung und steigerte sich schließlich unter gewaltigen Handelsumsätzen um 25,5 Prozent.

    Das inzwischen erreichte Plus von 77,4 Prozent in 12 Monaten hängt nicht nur viele Mitbewerber, wie Adidas, Deckers und Nike, sondern auch zahlreiche KI-Werte meilenweit ab. Immer stärker wird damit deutlich, dass sich die einseitige Verengung der Aufmerksamkeit vieler Anlegerinnen und Anleger auf KI-Werte zu rächen beginnt.

    Fazit: Hübsch oder nicht, wenigstens verdient Crocs Geld!

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertung handelt Crocs trotz der starken Gewinne auch am Donnerstag noch immer unter seinem 5-Jahres-Mittel. Gleichzeitig sind das KGVe 2026 von 8,6 und das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 1,0 sehr attraktiv, während eine Cashflow-Rendite von 13,6 Prozent dafür sorgt, dass dem Management viel Geld für weitere Aktienrückkäufe zur Verfügung stehen wird.

    Genau diesen Luxus werden sich Amazon, Alphabet und Co. angesichts negativer Cashflows und gigantischer Investitionskosten künftig nicht mehr erlauben können. Mit Aktienrückkäufen fällt jedoch ein in den vergangenen Jahren gewichtiger Kurstreiber weg. Rudern KI-Unternehmen nicht bei ihren Investitionen zurück, könnten geschmacklich streitbare Schuhe Künstliche Intelligenz bald dauerhaft schlagen, denn sie verdienen immerhin Geld.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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