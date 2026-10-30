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    SanDisk-Zahlen: Nicht Intel, aber fast genau so schlimm!

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    Der Speicherchiphersteller SanDisk hat ein starkes Quartalsergebnis vorgelegt, wurde dafür aber trotzdem nicht belohnt. Das ist fast noch ärgerlicher als bei Intel.

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    Aktie wird geteilt - SanDisk-Zahlen: Nicht Intel, aber fast genau so schlimm!
    Foto: Unsplash

    Intel patzt, SanDisk stark – beide fallen!

    Mit Intel und SanDisk haben am Donnerstagabend gleich zwei vielbeachtete Halbleiterwerte ihre Quartalszahlen vorgelegt. Während Intel insbesondere beim Ausblick gepatzt hat und dafür mit einem crashartigen Verkauf seiner Anteile bestraft wurde, legte SanDisk einen zufriedenstellenden Bericht vor, wurde dafür aber nicht belohnt – das ist fast noch ärgerlicher!

    Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 377,5 Prozent auf 11,03 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die ohnehin hohen Erwartungen um 330 Millionen US-Dollar geschlagen werden. Wie schon in den Quartalen zuvor profitierte der Speicherchiphersteller von einer hohen Nachfrage von Rechenzentren.

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    Gewinn steigt um +7.133 Prozent

    Auf der Ertragsseite legte SanDisk einen bereinigten Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) von 49,51 US-Dollar vor, womit der Konsens um 3,10 US-Dollar übertroffen wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigerte sich das Unternehmen je Anteil um 48,29 US-Dollar beziehungsweise um sagenhafte 3.958,2 Prozent.

    Wird der Nettogewinn nach standardisierter Rechnungslegung GAAP betrachtet, fiel der Anstieg noch gewaltiger aus. Nach 112 Millionen US-Dollar vor 12 Monaten erzielte SanDisk nun einen Nettogewinn von 8,1 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg um 7.133,0 Prozent!

    Diese Steigerung war neben der Umsatzexplosion vor allem einer signifikanten Margenexpansion zu verdanken. Die Bruttomarge legte im Vergleich zum Vorjahresquartal von 29,8 auf 85,0 Prozent zu. Das zeigt angesichts der hohen Nachfrage die Preissetzungsmacht des Unternehmens. Gegenüber dem Vorquartal konnte SanDisk seine Marge immerhin von 84,6 auf 85,0 Prozent expandieren. Noch scheint der Margen-Peak also nicht erreicht.

    Prognose schlägt die Erwartungen

    Für das kommende Quartal erwartet das Management anhaltend starke Geschäfte. Die Erlöse sollen sich auf 12,2 bis 12,6 Milliarden US-Dollar belaufen. Damit hat die Mittelpunktschätzung von 12,4 Milliarden US-Dollar die Markterwartung von 12,29 Milliarden US-Dollar übertroffen.

    Das gilt auch für den bereinigten Gewinn pro Aktie, den SanDisk mit 55,00 bis 57,00 US-Dollar veranschlagt gegenüber einer Schätzung von 53,35 US-Dollar. Die Bruttomarge soll mit 84,4 bis 85,4 Prozent anhaltend stark bleiben.

    Um die Aktie nach dem starken Kursanstieg in den vergangenen 12 Monaten für Anlegerinnen und Anleger attraktiver zu machen, hat sich der Verwaltungsrat außerdem zu einem Aktiensplit im Verhältnis 8 zu 1 entschlossen. Dieser soll mit Wirkung zum 19. November vollzogen werden.

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    Gewinnmitnahmen halten an

    Rauschte Intel am Donnerstagabend vom Start weg in die Tiefe, gelangen SanDisk im erweiterten Handel zumindest zwischenzeitlich Kursgewinne, nachdem das Papier bereits im regulären Handel 5,3 Prozent an Wert verloren hatte. Diese konnten jedoch nicht verteidigt werden, die Nachbörse verließ SanDisk schließlich mit einem Minus von 3,8 Prozent.

    Behalten die Verluste vor dem Wochenende ihre Gültigkeit, droht der SanDisk-Aktie zum ersten Mal in ihrer noch kurzen Börsenhistorie der Absturz unter die 200-Tage-Linie und damit ein starkes technisches Verkaufssignal. Anlegerinnen und Anleger sollten sich mit dem Gedanken anfreunden, dass der Bullenmarkt der Aktie gelaufen ist – erst recht vor dem Hintergrund, dass die Verluste gegenüber dem Allzeithoch bei knapp 2.350 US-Dollar bereits 45 Prozent betragen.

    Fazit: Die Rallye ist gelaufen

    Der Speicherchiphersteller SanDisk hat am Donnerstagabend ein starkes Quartalsergebnis vorgelegt, neu anfachen konnte das die Begeisterung der Anlegerinnen und Anleger aber nicht.

    Damit ereilt die Aktie dasselbe Schicksal wie zuvor die Mitbewerber die Samsung und Western Digital. Die anhaltenden Gewinnmitnahmen trotz explosiver Geschäftsentwicklung deuten darauf hin, dass der Markt ein Zyklushoch in den nächsten 12 bis 18 Monaten einpreist – das ist eine nachvollziehbare Wette angesichts des wachsenden Wettbewerbs durch Kioxia sowie chinesische Hersteller einerseits und einer wachsenden Wahrscheinlichkeit dafür, dass Hyperscaler, wie Amazon, Alphabet und Meta Platforms ihre Investitionspläne aufgrund wachsender bilanzieller Schwierigkeiten bald zurückfahren müssen, andererseits. Wer es noch nicht getan hat, beginnt mit dem Abbau seiner Positionen.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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