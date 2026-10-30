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    Dax mit leichten Verlusten erwartet

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Für Sie zusammengefasst
    • Schwache US- und Asienvorgaben bremsen den Dax
    • Enttäuschende Techbilanzen belasten US-Börsen
    • Asiens Börsen meist schwächer, Hongkong im Plus
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Dax mit leichten Verlusten erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE ERWARTET - Schwache Vorgaben von den Börsen in den USA und Asien dürften am Freitag den Dax in seiner bisher erfolgreichen Woche etwas ausbremsen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels mit einem Minus von 0,19 Prozent auf 25.991 Punkte. Die Ölpreise steigen wieder. In New York hatten am Vorabend nach Börsenschluss aus dem Techsektor Amazon und Intel mit ihren Quartalsbilanzen enttäuscht. Gemessen an der vorbörslichen Indikation deutet sich ein Wochenplus von 3,2 Prozent an, Quartalszahlen und unveränderte Leitzinsen der Notenbanken hatten für etwas Rückenwind gesorgt. Im Blick stehen am Freitag Inflationsdaten aus Deutschland.

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    USA: - SCHWACH - Die jüngste Erholungsrally an der Nasdaq-Börse hat am Donnerstag wieder einen deutlichen Rückschlag bekommen. Der Google -Mutterkonzern Alphabet heizte die Sorgen vor exzessiven KI-Ausgaben wieder an und trug so maßgeblich dazu bei, dass der Nasdaq 100 um 1,38 Prozent fiel. Auch im Softwarebereich und vom südkoreanischen Samsung -Konzern gab es in der Tech-Branche schlechte Nachrichten. Der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Dow Jones Industrial fiel um 0,25 Prozent. Laut den Experten von Index-Radar gab Alphabet mehr für Investitionen aus, als das laufende Geschäft im Quartal an Geld einbrachte.

    ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. In New York hatten am Vorabend nach Börsenschluss aus dem Techsektor Amazon und Intel mit ihren Quartalsbilanzen enttäuscht. Dies belastete auch die Stimmung in Asien. Der japanische Nikkei 225 büßte zuletzt 2,4 Prozent ein. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten um 0,4 Prozent während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,7 Prozent zulegte.

    ^
    DAX 26.039,68 1,31%
    XDAX 26.108,09 1,54%
    EuroSTOXX 50 6.207,07 0,64%
    Stoxx50 5.410,92 0,79%

    DJIA 52.342,56 -0,25%
    S&P 500 7.720,39 -0,31%
    NASDAQ 100 29.402,51 -1,38%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 122,40 0,03%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1185 0,05%
    USD/Yen 157,60 -0,07%
    Euro/Yen 176,28 0,00%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 78.409 0,79%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 116,36 1,48 USD WTI 103,23 1,23 USD°

    /jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,25 % und einem Kurs von 243,8 auf Nasdaq (30. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -11,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 468,56USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +16,27 %/+208,29 % bedeutet.





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