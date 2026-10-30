GOLDMAN SACHS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 375 auf 370 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan passte seine Schätzungen am Freitag nach dem Quartalsbericht leicht nach unten an. Amazon weise aber mit das beste Chance/Risiko-Verhältnis aller von ihm bewerteten Unternehmen auf, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,25 % und einem Kurs von 243,8USD auf Nasdaq (30. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Eric Sheridan
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 370
Kursziel alt: 375
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Eric Sheridan
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 370
Kursziel alt: 375
Währung: USD
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