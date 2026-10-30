GOLDMAN SACHS stuft INTEL CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intel von 150 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Servergeschäft laufe sehr stark, aber die Schwäche im PC-Bereich dürfte ein Rückschlag für die Aktien sein, schrieb James Schneider in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung des Quartalsberichts. Er rechnet mit einer massiven Kurskorrektur nach dem schwachen Ausblick./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 21:50 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,62 % und einem Kurs von 92,07USD auf Nasdaq (30. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Schneider

Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 150

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00 $ , was eine Steigerung von +8,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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