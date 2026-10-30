JPMORGAN stuft MTU Aero Engines AG auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen des Triebwerkherstellers seien schwer einzuordnen gewesen und von den Anlegern mäßig begeistert aufgenommen worden, schrieb David Perry am Donnerstag. Sie seien aber deutlich besser ausgefallen, als sie auf den ersten Blick erschienen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 22:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 22:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 22:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 22:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 333,6EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2026, 07:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 465
Kursziel alt: 465
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 465
Kursziel alt: 465
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