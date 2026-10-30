SURTECO GROUP: 623 Mio. € Umsatz, adj. EBITDA verbessert sich überall
Weniger Umsatz, höhere operative Marge: SURTECO steigert trotz schwacher Nachfrage das bereinigte EBITDA und hält an der Jahresprognose fest.
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- Der Konzernumsatz sank in den ersten neun Monaten 2026 um 3 % auf 623,1 Mio. €, vor allem wegen schwacher Nachfrage und des weggefallenen Imprägnate-Geschäfts.
- Das bereinigte EBITDA stieg um 4 % auf 76,2 Mio. €; die Marge verbesserte sich von 11,4 % auf 12,2 %.
- Das bereinigte EBITDA legte in allen Geschäftsbereichen zu; besonders stark bei Edgebands mit einem Plus von 13 %.
- Höhere Rohstoffpreise wurden durch Effizienzmaßnahmen und teilweise Weitergabe an Kunden ausgeglichen.
- Wegen höherer Abschreibungen sank das EBIT auf 15,2 Mio. € und das Vorsteuerergebnis auf 0,2 Mio. €; der Konzernfehlbetrag erhöhte sich auf 5,8 Mio. €.
- Für 2026 bestätigt SURTECO die Prognose: 790 bis 820 Mio. € Umsatz und 80 bis 90 Mio. € bereinigtes EBITDA.
Der nächste wichtige Termin, SURTECO GROUP SE veröffentlicht den Bericht für die ersten drei Quartale 2026, bei SURTECO GROUP ist am 30.10.2026.
Der Kurs von SURTECO GROUP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,2500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,40 % im
Plus.
54 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,3000EUR das entspricht einem Plus von +0,80 % seit der Veröffentlichung.
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