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    Gerresheimer wächst im 3. Quartal 2026 – Adjusted EBITDA stabil

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    Gerresheimer gewinnt im dritten Quartal an Tempo: Drug-Delivery-Geräte treiben das Wachstum, während der Konzern für das Schlussquartal eine weitere Ergebnisverbesserung erwartet.

    Gerresheimer wächst im 3. Quartal 2026 – Adjusted EBITDA stabil
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
    • Im 3. Quartal 2026 stieg der Umsatz um 8 % auf 605 Mio. Euro; das Adjusted EBITDA lag mit 103 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau.
    • In den ersten neun Monaten betrug der Umsatz rund 1,7 Mrd. Euro und blieb damit etwa stabil; das Adjusted EBITDA sank auf 272 Mio. Euro und die Marge auf 15,9 %.
    • Containment & Delivery Systems entwickelte sich besonders positiv: Dank höherer Nachfrage nach Drug-Delivery-Geräten stiegen Umsatz und Adjusted EBITDA sowohl im Quartal als auch im Neunmonatszeitraum.
    • Primary Injectable Solutions stabilisierte sich im dritten Quartal, blieb bei Umsatz und Ergebnis über neun Monate aber unter Vorjahr; Moulded Glass litt unter Lagerabbau und schwächerer Kapazitätsauslastung.
    • Gerresheimer erwartet im Rahmen seiner Prognose ein stärkeres viertes Quartal mit weiterer Ergebnisverbesserung.
    • Nach dem abgeschlossenen Centor-Verkauf bereitet das Unternehmen den Verkauf des PPP-Geschäfts vor; dessen Vollzug wird derzeit für das erste Quartal 2027 erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Die Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse ist für voraussichtlich Ende November vorgesehen., bei Gerresheimer ist am 30.11.2026.

    Der Kurs von Gerresheimer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,89EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,13 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 31,88EUR das entspricht einem Minus von -0,03 % seit der Veröffentlichung.


    Gerresheimer

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