Erste Group Bank hebt Jahresziel für Kredite auf über 290 Mrd. Euro
Erste auf Wachstumskurs: Das Polen-Geschäft treibt Kredite und Gewinn kräftig an. Die Bank hebt ihr Kreditziel an und will ihren Anteil an der Erste Bank Polska ausbauen.
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- Das Kreditvolumen inklusive Erste Bank Polska stieg seit Jahresbeginn um 24 % auf 287 Mrd. Euro; das Jahresziel wurde auf **über 290 Mrd. Euro** angehoben.
- Die Einlagen legten inklusive Polen um 28 % auf 324 Mrd. Euro zu. Ohne Polen wuchsen Kredite um 5,8 % und Einlagen um 4,5 %.
- Das Betriebsergebnis erhöhte sich inklusive Erste Bank Polska um 49,1 % auf 6,7 Mrd. Euro; der Nettogewinn stieg um 20,6 % auf 3,1 Mrd. Euro.
- Die Eigenkapitalrendite (ROTE) lag nach neun Monaten bei 20,9 %. Die CET1-Quote betrug pro forma 15,0 %.
- Die Kreditqualität blieb robust: Die Risikokosten waren moderat, die NPL-Quote verbesserte sich auf 2,3 %.
- Nach erteilter Genehmigung plant Erste ein freiwilliges Übernahmeangebot, um den Anteil an der Erste Bank Polska von 49 % auf über 50 %, höchstens jedoch 75 %, zu erhöhen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Erste Group Bank ist am 30.10.2026.
Der Kurs von Erste Group Bank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 108,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,02 % im
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14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 110,75EUR das entspricht einem Plus von +1,93 % seit der Veröffentlichung.
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