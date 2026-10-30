Sanofi hebt Jahresziele an - Quartalsergebnisse übertreffen Erwartungen

PARIS (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Sanofi wird nach einem überraschend starken dritten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Rückenwind liefert das zuletzt weiterhin starke Wachstum des Medikamentes gegen Asthma und Neurodermitis Dupixent; und auch die Erlöse mit neuen Medikamenten legten zuletzt deutlich zu. Statt den zuvor avisierten rund 10 Prozent, dürfte der um Wechselkursschwankungen bereinigte Umsatz in diesem Jahr verglichen mit 2025 nun im niedrigen Zehner-Prozent-Bereich zulegen, teilte das Unternehmen am Freitag in Paris mit. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll das Umsatzwachstum übertreffen und nun im mittleren Zehner-Prozent-Bereich nach oben klettern.

Im dritten Quartal legte der wechselkursbereinigte Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,3 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro zu; inklusive Wechselkurseffekten ergibt sich ein Plus von gut 16 Prozent. Dank Kostendisziplin, wie die seit April amtierende Chefin Belen Garijo herausstellte, stieg der bereinigte Gewinn noch stärker. Er verbesserte sich wechselkursbereinigt um über 17 Prozent auf knapp 4,3 Milliarden Euro. Die Kennziffern übertrafen die Erwartungen der Analysten./lew/mis