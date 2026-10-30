Sanofi hebt Jahresziele an - Quartalsergebnisse übertreffen Erwartungen
- Sanofi erhöht nach starkem Quartal die Jahresziele
- Dupixent und neue Medikamente treiben das Wachstum
- Umsatzplus 14,3 Prozent, Gewinnplus über 17 Prozent
PARIS (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Sanofi wird nach einem überraschend starken dritten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Rückenwind liefert das zuletzt weiterhin starke Wachstum des Medikamentes gegen Asthma und Neurodermitis Dupixent; und auch die Erlöse mit neuen Medikamenten legten zuletzt deutlich zu. Statt den zuvor avisierten rund 10 Prozent, dürfte der um Wechselkursschwankungen bereinigte Umsatz in diesem Jahr verglichen mit 2025 nun im niedrigen Zehner-Prozent-Bereich zulegen, teilte das Unternehmen am Freitag in Paris mit. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll das Umsatzwachstum übertreffen und nun im mittleren Zehner-Prozent-Bereich nach oben klettern.
Im dritten Quartal legte der wechselkursbereinigte Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,3 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro zu; inklusive Wechselkurseffekten ergibt sich ein Plus von gut 16 Prozent. Dank Kostendisziplin, wie die seit April amtierende Chefin Belen Garijo herausstellte, stieg der bereinigte Gewinn noch stärker. Er verbesserte sich wechselkursbereinigt um über 17 Prozent auf knapp 4,3 Milliarden Euro. Die Kennziffern übertrafen die Erwartungen der Analysten./lew/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 77,05 auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Sanofi zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Sanofi Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -5,23 %/+32,68 % bedeutet.
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Sanofi scheint ein echtes Schnäppchen zu sein mit der aktuellen Bewertung.
Die Begründung angeblicher Analysten für den kürzlichen Kursrückgang (hohes Dupixent - Wachstum) ist an Schlichtheit kaum zu überbieten. Was wäre denn gewesen, wenn das Dupixent-Wachstum niedrig oder gar negativ gewesen wäre??? Also es kann sein was will, einige Kreise wollen einen schwachen Kurs sehen und kommen mit dem schwachsinnigsten Begründungen. Welche Gründe sie im Hintergrund haben, weiß ich nicht. Ein hohes Dupixent-Wachstum ist natürlich gut und nicht schlecht. Was nach Ablauf des Patentschutzes in einigen Jahren passieren wird, weiß noch niemand, da niemand wissen kann, wie erfolgreich die neuen Produkte in der Pipeline sein werden. Natürlich kann es dann auch einen negativen Einfluß auf den Gewinn geben, aber ob bzw. wie hoch der sein wird kann heute niemand sagen, es wäre pure Spekulation . Also, die jüngsten Zahlen waren gut und besser als erwartet. So kann es weitergehen. Der Kurs wird m.E. folgen.
Kurseinbruch von rund 4,6 Prozent bei Sanofi.