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    Sanofi hebt Jahresziele an - Quartalsergebnisse übertreffen Erwartungen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Sanofi erhöht nach starkem Quartal die Jahresziele
    • Dupixent und neue Medikamente treiben das Wachstum
    • Umsatzplus 14,3 Prozent, Gewinnplus über 17 Prozent
    Sanofi hebt Jahresziele an - Quartalsergebnisse übertreffen Erwartungen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    PARIS (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Sanofi wird nach einem überraschend starken dritten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Rückenwind liefert das zuletzt weiterhin starke Wachstum des Medikamentes gegen Asthma und Neurodermitis Dupixent; und auch die Erlöse mit neuen Medikamenten legten zuletzt deutlich zu. Statt den zuvor avisierten rund 10 Prozent, dürfte der um Wechselkursschwankungen bereinigte Umsatz in diesem Jahr verglichen mit 2025 nun im niedrigen Zehner-Prozent-Bereich zulegen, teilte das Unternehmen am Freitag in Paris mit. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll das Umsatzwachstum übertreffen und nun im mittleren Zehner-Prozent-Bereich nach oben klettern.

    Im dritten Quartal legte der wechselkursbereinigte Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,3 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro zu; inklusive Wechselkurseffekten ergibt sich ein Plus von gut 16 Prozent. Dank Kostendisziplin, wie die seit April amtierende Chefin Belen Garijo herausstellte, stieg der bereinigte Gewinn noch stärker. Er verbesserte sich wechselkursbereinigt um über 17 Prozent auf knapp 4,3 Milliarden Euro. Die Kennziffern übertrafen die Erwartungen der Analysten./lew/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 77,05 auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Sanofi zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Sanofi Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -5,23 %/+32,68 % bedeutet.





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