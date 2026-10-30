Coinbase und Strategy enttäuschen – Zahlen sorgen für Ausverkauf

Die Strategy-Aktie hatte den regulären Handel bereits mit einem Minus von 2,44 Prozent beendet und verlor nach Veröffentlichung der Zahlen weitere 5,75 Prozent auf 133,47 US-Dollar. Die Coinbase-Aktie schloss im regulären Handel 1,07 Prozent im Minus und brach nachbörslich um weitere 4,82 Prozent auf 152,85 US-Dollar ein.

Die beiden US-Kryptounternehmen Coinbase und Strategy haben am Donnerstagabend ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Obwohl beide Konzerne hohe Gewinne meldeten, konnten sie die Anleger nicht überzeugen. Die starke Abhängigkeit von Bewertungsgewinnen belasteten die Stimmung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Coinbase: Hoher Gewinn täuscht über schwaches Geschäft hinweg

Die US-Kryptobörse Coinbase meldete für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 719 Millionen US-Dollar beziehungsweise 2,51 US-Dollar je Aktie.

Allerdings stammt der Großteil des Gewinns nicht aus dem eigentlichen Geschäft. Allein 715 Millionen US-Dollar entfielen auf Wertsteigerungen der Kryptowährungen, die Coinbase selbst als Anlage hält. Bereinigt um diese und weitere Investmenteffekte blieb ein Gewinn von lediglich 78 Millionen US-Dollar übrig.

Der Gesamtumsatz stagnierte gegenüber dem Vorquartal bei 1,22 Milliarden US-Dollar und lag damit 35 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Besonders das Handelsgeschäft schwächelte. Die Transaktionserlöse sanken gegenüber dem Vorquartal um ein Prozent auf 590 Millionen US-Dollar.

Strategy: Bewertungsgewinne können schwaches Geschäft nicht retten

Auch der Bitcoin-Großinvestor Strategy präsentierte auf den ersten Blick beeindruckende Quartalszahlen. Der Nettogewinn schoss von 2,79 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 19,53 Milliarden US-Dollar nach oben. Der Gewinn je Aktie sprang von 8,42 auf 44,75 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzung von 20,19 US-Dollar deutlich.

Allerdings beruht der enorme Gewinnsprung nahezu vollständig auf Bewertungsgewinnen aus den Bitcoin-Beständen. Diese beliefen sich im dritten Quartal auf 20,91 Milliarden US-Dollar.

Das eigentliche Softwaregeschäft entwickelte sich dagegen schwächer als erwartet. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um rund drei Prozent auf 125,4 Millionen US-Dollar.

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Strategy hält inzwischen fast 850.000 Bitcoin

Zum 25. Oktober hielt das Unternehmen insgesamt 848.517 Bitcoin. Seit Jahresbeginn wuchs der Bestand damit um 26 Prozent. Allein 2026 investierte Strategy rund 14,33 Milliarden US-Dollar in weitere Bitcoin-Käufe.

Der Marktwert der gesamten Reserven belief sich zuletzt auf 68,9 Milliarden US-Dollar bei einem durchschnittlichen Kaufpreis von 75.446 US-Dollar je Bitcoin.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



