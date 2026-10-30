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    Japanische Notenbank hält Leitzins wie erwartet unverändert - Inflation sinkt

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    Für Sie zusammengefasst
    • BoJ belässt Leitzins bei 1,25 Prozent wie erwartet
    • Inflationsziel von zwei Prozent laut BoJ erreicht
    • Märkte rechnen im Dezember mit weiterer Zinserhöhung
    Japanische Notenbank hält Leitzins wie erwartet unverändert - Inflation sinkt
    Foto: Siarhei - 356130783

    TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Zentralbank hat den Leitzins nicht verändert. Der Zinssatz wurde auf 1,25 Prozent belassen, teilte die japanische Notenbank (BoJ) am Freitag in Tokio mit. Experten hatten mit dieser Entscheidung im Schnitt gerechnet. Zudem machte die Bank of Japan deutlich, dass das angepeilte Inflationsziel von zwei Prozent erreicht sei.

    Die japanischen Währungshüter hatten den Leitzins zuletzt Mitte September um 0,25 Prozentpunkte erhöht und auf den höchsten Stand seit 1995 gesetzt. Es war der zweite Schritt in diesem Jahr. Am Markt wird jetzt überwiegend mit einer weiteren Zinserhöhung Mitte Dezember gerechnet.

    Marktbeobachter sehen Japans Zentralbank vor einem Strategiewechsel: Statt die Preise nach oben zu treiben, muss sie sicherstellen, dass diese nicht über das Ziel hinausschießen.

    Zuletzt hat sich die Inflation in Japan im Großraum Tokio wieder etwas abgeschwächt. Im Oktober legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich wie von Experten erwartet um 2,6 Prozent zu, wie die Regierung ebenfalls am Freitag in Tokio mitteilte. Im September hatte die Jahresrate noch etwas höher bei 2,7 Prozent gelegen und damit auf dem höchsten Stand seit November 2025.

    Die Daten aus dem Großraum Tokio gelten an den Finanzmärkten als ein verlässlicher Frühindikator für die gesamte Preisentwicklung des Landes./jkr/jha/







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