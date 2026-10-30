Intel-Schock und Tech-Sorgen bremsen den DAX vor perfekter Woche

Marktexperte Thomas Altmann bringt es auf den Punkt: "Die perfekte Woche dürfte jedoch schwierig werden." Grund ist das enttäuschende Quartalsergebnis von Amazon am Donnerstagabend, das die Tech-Sorgen zurückbringt und über die negative Vorgabe aus New York auch auf die Frankfurter Kurse drückt.

Der DAX könnte heute Geschichte schreiben: Seit Januar ist dem deutschen Leitindex keine perfekte Handelswoche mehr gelungen, an allen vier bisherigen Tagen dieser Woche ging es aufwärts. Doch der Glanz bekommt Risse. Der DAX liegt am Freitagmorgen vorbörslich auf Tradegate rund 0,25 Prozent im Minus knapp unter 26.000 Punkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Alphabet verliert eine halbe Billion

Das eigentliche Beben kam schon am Donnerstag aus Mountain View: Alphabet vernichtete nach seinen Quartalszahlen fast eine halbe Billion US-Dollar an Börsenwert, so viel wie nie zuvor an einem einzigen Handelstag. Grund waren schwächer als erwartete Erlöse aus Suche und Werbung, während der Konzern gleichzeitig gewaltige Summen in künstliche Intelligenz steckt. Dass die Cloud-Sparte um 103 Prozent zulegte, ging im Tumult fast unter.

Auch Microsoft konnte sich dem Sog nicht entziehen und gab seine Kursgewinne nach den eigenen Zahlen wieder ab, der Tag endete mit einem kleinen Minus.

Intel crasht 20 Prozent

Deutlich härter traf es Intel. Der Chipkonzern legte zwar bessere Zahlen als erwartet vor, der Ausblick aufs vierte Quartal enttäuschte jedoch deutlich: Statt der erwarteten 17 Milliarden US-Dollar stellt Intel nur 15 bis 16 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht, die Aktie brach daraufhin um mehr als 20 Prozent ein.

Als Gründe nennt der Konzern den schwächeren Absatz von PC-Prozessoren, schwierige Vergleichswerte zum Vorjahr, als das Support-Ende für Windows 10 viele Unternehmen zum Kauf neuer Windows-11-Rechner zwang, sowie steigende PC-Preise. Im dritten Quartal verdiente Intel bereinigt 0,52 statt erwarteter 0,41 Dollar je Aktie, der Umsatz lag mit 16,5 Milliarden Dollar im Rahmen der Schätzungen.

Amazon enttäuscht

Für die größte Enttäuschung sorgte aber Amazon. Der Onlinehändler verfehlte Gewinn und Umsatz: 1,89 statt 1,97 US-Dollar je Aktie, 201,9 statt 202,25 Milliarden US-Dollar Umsatz. Die Aktie verlor zeitweise mehr als 9 Prozent. Alarmierend: Der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate rutschte auf minus 42,4 Milliarden US-Dollar, ein Jahr zuvor standen noch plus 14,8 Milliarden zu Buche.

Zusätzliche Nervosität schürt die Aussicht, dass künftig KI-Assistenten selbst Produkte vergleichen und einkaufen könnten, weshalb Amazon fremden Einkaufsassistenten bereits den Zugang zur eigenen Plattform verwehrt.

Einen deutlich freundlicheren Ton schlug dagegen Sandisk an. Der Speicherchip-Hersteller übertraf mit 11 statt 10,7 Milliarden US-Dollar Umsatz und 52,60 statt 47,15 US-Dollar Gewinn je Aktie die Prognosen klar und gab einen optimistischen Ausblick.

Ölpreis zieht wieder an

Neben der Techbranche treibt Anleger der Ölpreis um. Die Sorte Brent markierte ein neues Verlaufshoch nahe 114 bis 115 US-Dollar, während die amerikanische Sorte WTI in Richtung 103 Dollar zog, nachdem sie am Vortag um mehr als 3 US-Dollar geschwankt hatte. Auslöser sind Berichte, wonach ein hochrangiger US-Militärkommandeur Präsident Donald Trump über mögliche neue Angriffe auf den Iran informiert hat.



Für zusätzliche Unruhe sorgt ein Hack bei der weltgrößten Kryptobörse Binance. Unbekannte erbeuteten umgerechnet 6,3 Milliarden US-Dollar, der größte Diebstahl in der Geschichte digitaler Währungen. Die Analysefirmen TRM Labs und Chainalysis machen Hacker aus Nordkorea verantwortlich. Mitgründerin Yi He versprach, dass das Unternehmen sämtliche entstandenen Verluste übernehmen werde.

Diese Earnings kommen am Freitag

Wer nach diesen Hiobsbotschaften noch Kapazitäten hat: Der Tag bringt reichlich Nachschub an Zahlen. In Europa öffnen unter anderem BP, AstraZeneca, Sanofi, Credit Agricole und die Erste Group ihre Bücher, aus Deutschland folgen Puma und Audi. In den USA legen am Nachmittag die Ölriesen Chevron und ExxonMobil sowie AbbVie, General Dynamics und Colgate-Palmolive ihre Quartalszahlen vor.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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