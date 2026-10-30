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    Die HUAWEI WATCH D3 feiert auf der ISH-ECS 2026 ihr Debüt und bringt fortschrittliche Blutdruckmessung in den Alltag

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    DUBAI, VAE, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das 31. International Society of Hypertension Scientific Meeting und die 17. Emirates Cardiac Society Annual Conference (ISH-ECS 2026) fanden vom 22. bis 25. Oktober 2026 in Dubai statt. Als bedeutende internationale Fachveranstaltung zum Thema Bluthochdruck brachte die Konferenz führende Organisationen und Experten aus aller Welt zusammen, um die neuesten Forschungsergebnisse und Entwicklungen im Bereich der Prävention und Behandlung von Bluthochdruck zu erörtern.

    HUAWEI WATCH D3 Debuts at ISH-ECS 2026

    Internationale Experten präsentierten Forschungsergebnisse, die sie mithilfe der tragbaren Blutdruckmessgeräte der HUAWEI WATCH D-Serie gewonnen hatten, und hoben dabei das Potenzial der Wearable-Technologie zur Unterstützung der Blutdrucküberwachung und -behandlung hervor. Huawei, ein Mitglied der International Society of Hypertension (ISH), stellte auf der Veranstaltung zudem seine neu eingeführte HUAWEI WATCH D3 vor. Am Huawei-Ausstellungsstand hatten die Besucher die Gelegenheit, die medizinischen Blutdruckmessfunktionen des neuen Geräts in verschiedenen Szenarien hautnah zu erleben und sich ein genaueres Bild davon zu machen, wie fortschrittliche Wearable-Technologie die Blutdrucküberwachung im Alltag bequemer und zugänglicher machen kann.

    Huawei richtet Innovationsfonds für tragbare Blutdrucktechnologie ein, um die Forschung voranzutreiben

    Bluthochdruck ist weltweit eine der häufigsten chronischen Erkrankungen und ein führender Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Trotz Fortschritten bei Prävention und Behandlung sind die Blutdruckkontrollraten weltweit nach wie vor niedrig, was die Notwendigkeit einer effektiveren Überwachung und Behandlung unterstreicht.

    Um die weitere Forschung auf diesem Gebiet zu unterstützen, hat Huawei in Zusammenarbeit mit der ISH den Innovationsfonds für tragbare Blutdruckmesstechnologie ins Leben gerufen. Der Fonds konzentriert sich auf zwei Kernbereiche: die tragbare Blutdruckmessung und das tragbare Blutdruckmanagement. Er zielt darauf ab, Innovationen zu fördern, neue Anwendungsmöglichkeiten für Wearable-Technologie zu erschließen und Fortschritte bei der Prävention und Behandlung von Bluthochdruck weltweit zu unterstützen.

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    PR Newswire (dt.)
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    Die HUAWEI WATCH D3 feiert auf der ISH-ECS 2026 ihr Debüt und bringt fortschrittliche Blutdruckmessung in den Alltag DUBAI, VAE, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Das 31. International Society of Hypertension Scientific Meeting und die 17. Emirates Cardiac Society Annual Conference (ISH-ECS 2026) fanden vom 22. bis 25. Oktober 2026 in Dubai statt. Als bedeutende …
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