Doppelhoch im Aufbau!

Damit zeichnet sich im Chartbild eine gefährliche Formierung ab – ein sogenanntes Doppeltop (zwei nahe beieinanderliegende Kurshöchststände), das häufig das Ende einer Aufwärtsbewegung ankündigt.

Der Hauptgrund für die Zurückhaltung liegt in der Finanzierungsstrategie des Tech-Riesen:

Erstmals seit 2017 nutzt Microsoft wieder Fremdkapital: Um eigene Barreserven zu schonen, greift der Konzern zur Finanzierung des gewaltigen KI-Ausbaus auf Anleihen im Wert von mindestens 25 Milliarden US-Dollar zurück.

Höhere Skepsis am Markt: Während andere Giganten wie Alphabet, Amazon und Meta schon seit längerem riesige Summen am Anleihemarkt aufnehmen, hielt sich Microsoft mit seiner makellosen Top-Bonität („Triple-A“) bisher zurück.

Sorge vor Fehlinvestitionen: Viele Investoren befürchten nun massive Abschreibungen, da Experten davon ausgehen, dass die immensen KI-Investitionen auf absehbare Zeit noch keine entsprechenden Gewinne abwerfen werden.

Was sagt die Charttechnik?

Aus langfristiger Sicht ist die Lage bei der Microsoft-Aktie angespannt. Ende 2025 bildete sich bei 551,05 US-Dollar ein Hochpunkt aus, der erst Mitte Oktober dieses Jahres erneut als Widerstand bestätigt wurde. Misslingt der Aktie der Befreiungsschlag über diese Marke, könnte eine spürbare Korrektur bevorstehen.

Mögliche Rücksetzer nach unten (Abwärtsszenario)

Erste Haltestation: Ein Rückfall in den Bereich von 508,59 US-Dollar.

Nächste Unterstützungen: Fällt die Aktie weiter, warten Unterstützungen bei 489,27 US-Dollar sowie eine bedeutendere Haltemarke bei 466,32 US-Dollar (wo aktuell auch der wichtige 200-Tage-Durchschnitt verläuft).

Entscheidende Marke: Erst ein nachhaltiger Kursrutsch unter 350,00 US-Dollar würde das doppelte Hoch im Bereich der Rekordstände endgültig bestätigen.

Fazit für Anleger: Kurzfristig spricht vieles für eine gesunde Kurspause nach der starken Rallye der letzten Wochen.

Die Ausnahme: Gelingt dem Papier überraschend doch der Ausbruch über die bisherigen Rekordhochs, wird neues Kurspotenzial bis auf 629,48 US-Dollar freigesetzt.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 519,00 US-Dollar

Kursziel : 466,32 US-Dollar

Renditechance via DU1ZBK : 100 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Microsoft Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4DVS Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,10 - 4,12 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 482,6467 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp. KO-Schwelle: 482,6467 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 526,06 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,12 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1ZBK Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,72 - 4,74 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 580,0974 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp. KO-Schwelle: 580,0974 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 526,06 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 466,32 US-Dollar Hebel: 10,32 Kurschance: + 100 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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