Intraday mit Befreiungsschlag

Optimismus fürs Jahresende: Nach einem etwas schwächeren Verlauf in Europa rechnet das Unternehmen im vierten Quartal wieder mit einem Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich.

Gewinn auf den Punkt geliefert: Im dritten Quartal 2026 erzielte Adidas einen operativen Gewinn von 1,01 Milliarden Euro und traf damit die Erwartungen des Marktes exakt.

Rückenwind von Experten: Auch Analysten zeigen sich optimistisch. Die DZ Bank beispielsweise hat ihr Kursziel für die Adidas-Aktie von 205,00 auf 209,00 Euro angehoben und bleibt bei ihrer Kaufempfehlung („Buy“).

Was bedeutet das jetzt für den Aktienkurs?

Charttechnisch hat die Aktie zum Ende der Handelswoche die wichtige Marke von 165,00 Euro geknackt. Das ebnet den Weg für weitere Kursgewinne in den kommenden Tagen und Wochen:

Erste Etappenziele: Zunächst winken Anstiege auf 170,95 Euro und darüber hinaus auf 179,25 Euro. Damit würde auch eine Kurslücke vollständig geschlossen, die seit Ende Juli offen war.

Mittelfristiges Potenzial: Aus Sicht der technischen Analyse ist mittelfristig sogar ein Anstieg in den Bereich um 190,00 Euro möglich.

Worauf Anleger achten sollten: Ein Rücksetzer unter den wichtigen 200-Tage-Durchschnitt (die rote Linie im Chart) bei 158,78 Euro sollte möglichst vermieden werden. Fällt die Aktie deutlich darunter, wäre der aktuelle Aufwärtstrend vorerst gestoppt. In diesem Fall drohen Abgaben auf 148,75 Euro oder sogar auf die zentrale Unterstützungslinie um 140,00 Euro.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 167,15 Euro

Kursziele : 170,95, 179,25 und 190,00 Euro

Renditechance via DN6TVH : 125 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN6TVH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,62 - 1,72 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 151,0676 Euro Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 151,0676 Euro akt. Kurs Basiswert: 167,15 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 190,00 Euro Hebel: 9,72 Kurschance: + 125 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3STF Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,61 - 1,71 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 182,8326 Euro Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 182,8326 Euro akt. Kurs Basiswert: 167,15 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,81 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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