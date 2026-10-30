JAS zählt zu den besten 1 % der Unternehmen im EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating

Nachhaltigkeit ist ein kontinuierlicher Schwerpunkt bei JAS und umfasst Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen im gesamten operativen Geschäft und der Lieferkette. JAS arbeitet mit Kunden zusammen, um transportbedingte Emissionen zu messen und praktische Wege zu deren Reduzierung zu entwickeln, von der Routen- und Kapazitätsoptimierung bis hin zu emissionsärmeren Transportoptionen und der Einführung zertifizierter Biokraftstoffe. Gleichzeitig legt das Unternehmen Wert auf die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter, stärkt seine Geschäftsethik und arbeitet mit Lieferanten zusammen, um verantwortungsvolle Praktiken in seiner gesamten Lieferkette zu fördern.

ATLANTA, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- JAS, ein weltweit führendes Unternehmen für Logistik- und Supply-Chain-Lösungen, hat im Rahmen der EcoVadis-Nachhaltigkeitsbewertung 2026 die Platinmedaille erhalten. Das Ergebnis platziert JAS unter den besten 1 % der von EcoVadis bewerteten Unternehmen, einem der weltweit am häufigsten genutzten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen.

EcoVadis bewertet Unternehmen in vier Bereichen. JAS konnte in diesem Jahr in allen vier Kategorien seine Punktzahl verbessern:

Umgebung: 95/100, zuvor 91

Arbeits- und Menschenrechte: 88/100, Steigerung von 74

Ethik: 87/100, Steigerung von 83

Nachhaltige Beschaffung: 86/100, Steigerung von 72

Die Umweltleistung bleibt die größte Stärke von JAS. EcoVadis würdigte seine validierten, wissenschaftlich fundierten Ziele, die Beschaffung erneuerbarer Energien, die Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und den Ausbau emissionsärmerer Logistiklösungen. Die Treibhausgasemissionen von JAS werden zudem unabhängig überprüft, was die Glaubwürdigkeit der gemeldeten Daten stärkt.

Die größten Verbesserungen wurden in den Bereichen Arbeits- und Menschenrechte sowie nachhaltige Beschaffung erzielt, was die kontinuierliche Aufmerksamkeit für die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter sowie die Fortschritte im verantwortungsvollen Lieferkettenmanagement widerspiegelt.

„Das Erreichen des Platin-Status und die Verbesserung in jeder Kategorie zeigen, dass unser Ansatz immer mehr Teil unserer täglichen Arbeit wird", sagte Andrea Goeman, SVP Sustainability bei JAS. „Dieses Ergebnis gebührt unseren Teams auf der ganzen Welt und den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten." Wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt, und wir werden auf diesen Fortschritten aufbauen."

Der EcoVadis-Wert von JAS ist von 60 im Jahr 2024 auf 79 im Jahr 2025 und 89 im Jahr 2026 gestiegen. Für die Kunden bietet das Rating eine unabhängige Sichtweise darauf, wie JAS mit Nachhaltigkeitsrisiken und -verantwortlichkeiten umgeht. Es spiegelt auch die kontinuierlichen Bemühungen wider, die eigenen Praktiken zu stärken und gleichzeitig Kunden dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen über ihre Lieferketten zu treffen.

Sehen Sie sich hier unsere EcoVadis-Platinmedaille an.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/jas-zahlt-zu-den-besten-1--der-unternehmen-im-ecovadis-nachhaltigkeitsrating-302924499.html