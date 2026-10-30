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    PUMA legt im Q3 2026 beim Umsatz zu – Jahresausblick aktualisiert

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    Umsatz unter Druck, Marge im Aufwind: PUMA verzeichnet im dritten Quartal 2026 operative Verluste, schöpft aber aus dem Asiengeschäft und einem verbesserten Cashflow Hoffnung.

    PUMA legt im Q3 2026 beim Umsatz zu – Jahresausblick aktualisiert
    Foto: Daniel Karmann - dpa
    • Der währungsbereinigte Umsatz sank im dritten Quartal 2026 um 6,3 % auf 1,776 Mrd. Euro; besonders schwach waren EMEA und Nordamerika, während Asien/Pazifik um 10 % zulegte.
    • Die Bruttomarge verbesserte sich um rund 4,2 Prozentpunkte auf 49,5 %. Wegen geringerer Umsätze und höherer Betriebskosten fiel das EBIT jedoch auf minus 11,4 Mio. Euro.
    • Der Umsatz im Direct-to-Consumer-Geschäft stieg währungsbereinigt um 1,2 %, unterstützt durch ein E-Commerce-Wachstum von 7,8 %; der Großhandel ging um 9,6 % zurück.
    • PUMA reduzierte die Vorräte um 24,3 % auf 1,609 Mrd. Euro. Der freie Cashflow verbesserte sich auf 92 Mio. Euro, und die Nettoverschuldung sank auf 1,078 Mrd. Euro.
    • Für 2026 bleibt die Prognose eines währungsbereinigten Umsatzrückgangs im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich bestehen. Die EBIT-Spanne wurde auf minus 80 bis minus 130 Mio. Euro eingegrenzt; die Investitionen sollen unter 150 Mio. Euro liegen.
    • ANTA Sports wurde im Oktober PUMAs größter Einzelaktionär. Zudem soll Arne Arens ab dem 15. November 2026 als Chief Commercial Officer die globale Vertriebsorganisation und Marktplatzstrategie verantworten.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei PUMA ist am 30.10.2026.

    Der Kurs von PUMA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,34EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,40 % im Plus.
    8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 25,17EUR das entspricht einem Minus von -0,67 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.755,19PKT (-0,25 %).


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