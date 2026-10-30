Frankreichs Wirtschaft fällt im europäischen Vergleich weiter zurück

PARIS (dpa-AFX) - Die Wirtschaft Frankreichs hat sich in den Sommermonaten überraschend schwach gezeigt und damit die Konjunkturflaute seit Beginn des Jahres fortgesetzt. In den drei Monaten bis Ende September schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten hingegen für das dritte Quartal ein leichtes Wachstum um 0,1 Prozent erwartet.

Damit bleibt die französische Wirtschaftsleistung schwach. Sie zählt zu den Schlusslichtern in der Eurozone und fällt weiter hinter die Entwicklung in Deutschland zurück. In der ersten Jahreshälfte konnte sie nur knapp einer Rezession entgehen - unter anderem belastet durch eine schwache Binnennachfrage.