BERENBERG stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie von 104 auf 85 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Sebastian Bray sieht 2027 kaum Aussichten für eine klare operative Ergebnissteigerung, wie er am Donnerstagabend schrieb. Das Polysilicium-Geschäft habe zwar noch seinen Reiz, Wacker habe aber den Löwenanteil neuer Kapazitäten am Start und bei anderen großen Akteuren der Halbleiter-Zulieferkette habe die Kurskorrektur bereits begonnen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 81,70EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Sebastian Bray
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 104
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sebastian Bray
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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