BERENBERG stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie von 104 auf 85 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Sebastian Bray sieht 2027 kaum Aussichten für eine klare operative Ergebnissteigerung, wie er am Donnerstagabend schrieb. Das Polysilicium-Geschäft habe zwar noch seinen Reiz, Wacker habe aber den Löwenanteil neuer Kapazitäten am Start und bei anderen großen Akteuren der Halbleiter-Zulieferkette habe die Kurskorrektur bereits begonnen./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 81,70EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 104

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 85,00 € , was eine Steigerung von +0,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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