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    Leicht im Minus erwartet - Positive Wochenbilanz

    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise und schwache Börsen belasten den Dax
    • Amazon und Intel enttäuschen mit Quartalszahlen
    • Bayer und SFC legen zu, Wacker Chemie gibt nach
    Aktien Frankfurt Ausblick - Leicht im Minus erwartet - Positive Wochenbilanz
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Höhere Ölpreise sowie schwache Vorgaben von den Börsen in den USA und Asien dürften den deutschen Aktienmarkt am Freitag zunächst etwas belasten. Am Vorabend hatten nach US-Börsenschluss die vielbeachteten Technologiekonzerne Amazon und Intel mit ihren Quartalszahlen enttäuscht. Im Blick stehen am Freitag Inflationsdaten aus Deutschland.

    Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein Minus von 0,1 Prozent auf 26.018 Punkte. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex das höchste Niveau seit Anfang September erreicht und am Ende ein Plus von 1,3 Prozent verzeichnet. Überwiegend positive Quartalszahlen und unveränderte Leitzinsen der Notenbanken hatten für Rückenwind gesorgt. Damit deutet sich für den Dax ein Wochengewinn von mehr als drei Prozent an.

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    Die Ölpreise sind zum Wochenausklang angesichts wachsender Sorgen über einen möglichen erneuten Militärschlag der USA im Iran zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit April gestiegen. Seit längerem wird über mögliche neue Angriffe der USA und Israels gegen den Iran nach den US-Parlamentswahlen spekuliert, die kommenden Dienstag stattfinden.

    Eine Geschworenen-Jury im US-Bundesstaat Missouri urteilte in einem Glyphosat-Prozess zugunsten von Bayer . Nachdem der Pharma- und Agrarchemiekonzern im Juni einen wegweisenden Glyphosat-Fall vor dem obersten US-Gericht gewonnen hatte, war der Prozess in Missouri wichtig, weil die Kläger andere Argumente gegen Bayer vorbrachten. Jefferies-Analyst Michael Leuchten sprach von einem ermutigenden Gerichtserfolg. Die Bayer-Aktie gewann auf der Handelsplattform Tradegate rund vier Prozent zum Xetra-Schlusskurs.

    Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy erhöhte nach den Zahlen für die ersten neun Monate erneut seine Ergebniszielspanne für 2026. An dem im August angehobenen Umsatzziel hält das Unternehmen nun fest. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres hatte SFC den Erlös um fast ein Drittel gesteigert. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) legte von 10,8 Millionen Euro im Vorjahr auf 33,7 Millionen Euro zu. Die SFC-Papiere schnellten auf Tradegate um 7,4 Prozent nach oben.

    Für die Aktie von Wacker Chemie ging es auf Tradegate um 3,4 Prozent abwärts, nachdem die Deutsche Bank und die Privatbank Berenberg sie abgestuft hatten. Berenberg-Analyst Sebastian Bray erwartet für das Spezialchemie-Unternehmen im kommenden Jahr kaum Chancen für eine klare operative Ergebnissteigerung./edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 202,9 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 445,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +63,04 %/+332,31 % bedeutet.





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