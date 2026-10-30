Positives Glyphosat-Urteil schiebt Bayer weiter an
AKTIE IM FOKUS
- Bayer-Aktien steigen nach positivem Glyphosat-Urteil
- Jury weist Krebs-Klagen gegen Bayers Roundup ab
- Zustimmung zum Glyphosat-Sammelvergleich steht aus
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein positives Urteil in einem Glyphosat-Prozess dürfte am Freitag die Aktien von Bayer weiter nach oben treiben. Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die Titel des Agrarchemie- und Pharmakonzerns um 4,9 Prozent auf 50,31 Euro an im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Damit könnten die Anteile im Xetra-Handel den höchsten Stand seit Ende September erreichen. Die Bayer-Papiere hatten schon am Donnerstag mit einem Aufschlag von mehr als 4 Prozent den Xetra-Handel beendet.
Eine Jury in St. Louis hatte gegen drei Kläger entschieden, die ihr Krebsleiden auf den Unkrautvernichter Roundup von Bayer zurückführten. Nachdem der Pharma- und Agrarchemiekonzern im Juni einen wegweisenden Glyphosat-Fall vor dem obersten US-Gericht gewonnen hatte, war der Prozess in Missouri wichtig, weil die Kläger andere Argumente gegen Bayer vorbrachten.
Analyst Michael Leuchten von Jefferies sprach von einem ermutigenden ersten Glyphosat-Gerichtserfolg für Bayer im Nachgang der Grundsatzentscheidung des Supreme Courts. Im Fokus stehe nun die ausstehende richterliche Zustimmung zu einem angestrebte Glyphosat-Sammelvergleich./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 49,80 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -7,94 %/+40,08 % bedeutet.
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