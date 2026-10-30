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    Positives Glyphosat-Urteil schiebt Bayer weiter an

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer-Aktien steigen nach positivem Glyphosat-Urteil
    • Jury weist Krebs-Klagen gegen Bayers Roundup ab
    • Zustimmung zum Glyphosat-Sammelvergleich steht aus
    AKTIE IM FOKUS - Positives Glyphosat-Urteil schiebt Bayer weiter an
    Foto: Ricochet64 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein positives Urteil in einem Glyphosat-Prozess dürfte am Freitag die Aktien von Bayer weiter nach oben treiben. Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die Titel des Agrarchemie- und Pharmakonzerns um 4,9 Prozent auf 50,31 Euro an im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Damit könnten die Anteile im Xetra-Handel den höchsten Stand seit Ende September erreichen. Die Bayer-Papiere hatten schon am Donnerstag mit einem Aufschlag von mehr als 4 Prozent den Xetra-Handel beendet.

    Eine Jury in St. Louis hatte gegen drei Kläger entschieden, die ihr Krebsleiden auf den Unkrautvernichter Roundup von Bayer zurückführten. Nachdem der Pharma- und Agrarchemiekonzern im Juni einen wegweisenden Glyphosat-Fall vor dem obersten US-Gericht gewonnen hatte, war der Prozess in Missouri wichtig, weil die Kläger andere Argumente gegen Bayer vorbrachten.

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    Analyst Michael Leuchten von Jefferies sprach von einem ermutigenden ersten Glyphosat-Gerichtserfolg für Bayer im Nachgang der Grundsatzentscheidung des Supreme Courts. Im Fokus stehe nun die ausstehende richterliche Zustimmung zu einem angestrebte Glyphosat-Sammelvergleich./ajx/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 49,80 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -7,94 %/+40,08 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kurssprung und die Erwartungen an Bayers Quartalszahlen am 3. November. Schwache BASF-Agrarzahlen nähren Sorgen um Crop Science. Orions Zahlen zu Nubeqa wecken dagegen Hoffnung auf stärkeres Wachstum. Diskutiert wird, ob Nubeqa und Kerendia Rückgänge bei Eylea und Xarelto ausgleichen können. Positive Nubeqa-Studiendaten und Asundexians China-Zulassung stützen die Zuversicht; einzelne Anleger halten die Aktie für günstig.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

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    dpa-AFX
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