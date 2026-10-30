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    Audi veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal

    KORREKTUR

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    Für Sie zusammengefasst
    • Audi legt Zahlen in einem schwierigen Quartal vor
    • Auslieferungen sinken, Gewinne und Jobs sind unter Druck
    • US-Zölle und Döllners Trump-Auftritt belasten Audi
    KORREKTUR - Audi veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Im 2 Absatz, 2. Satz, muss es Lamborghini heißen.)

    INGOLSTADT (dpa-AFX) - Einen Tag nach der Konzernmutter Volkswagen mit ihren tiefroten Zahlen präsentiert der Autobauer Audi am Freitag (9.00 Uhr) seine Zahlen für das dritte Quartal. Überschattet wird die Bekanntgabe der Zahlen neben der generell schlechten Situation der deutschen Autobranche von der anhaltenden Debatte um den Auftritt von Audi-Chef Gernot Döllner bei einer Wahlkampfveranstaltung von US-Präsident Donald Trump.

    Das Quartal dürfte für Audi bitter gewesen sein. Die weltweiten Auslieferungen der Kernmarke hatten in den drei Monaten nur bei 314.905 gelegen - das war fast ein Fünftel weniger als im Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr hat Audi auf Ebene des Teilkonzerns, zu dem auch Bentley, Ducati und Lamborghini gehören, einen Gewinn von 1,1 Milliarden Euro gemacht. Zum Vergleich: bei BMW waren es auf Konzernebene mehr als 4 Milliarden. Die Absätze und Erträge sind seit Jahren im Sinkflug, das Unternehmen hat bereits Stellen abgebaut und weiterer Jobabbau steht im Raum.

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    Anders als die Konkurrenten BMW und Mercedes haben die Ingolstädter kein eigenes Werk in den USA. Trumps Zölle treffen sie also besonders hart. Das schlägt sich auch in den Absatzzahlen nieder: Im dritten Quartal sackten sie bei Audi nicht nur - wie bei allen deutschen Herstellern - in China ab, sondern auch in den USA.

    Trump hatte am Samstag überraschend den Bau der Audi-Fabrik mit 4.500 Arbeitsplätzen in Perry im US-Bundesstaat Georgia angekündigt. Döllner trat anschließend auf die Bühne und dankte dem US-Präsidenten für dessen Unterstützung. Audi hat eigentlich interne Richtlinien, die Auftritte im Wahlkampf kurz vor Wahlen verbieten.

    In den USA stehen am 3. November die Zwischenwahlen an. In Georgia will Audi jährlich 200.000 Sportgeländewagen (SUV) bauen, unter anderem den neuen besonders großen und damit auf den US-Markt zugeschnittenen Q9 sowie Q7 und Q8. Geplant sind Investitionen in Höhe von vier Milliarden Dollar (rund 3,6 Milliarden Euro)./kf/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 57,66 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +50,39 %/+71,87 % bedeutet.





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