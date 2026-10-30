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    Puma verliert weiter Umsatz und schreibt Verluste

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    Für Sie zusammengefasst
    • Puma-Umsatz fiel im Quartal um fünf Prozent
    • Höhere Marge, aber 54,9 Millionen Euro Nettoverlust
    • 2026 erwartet Puma Umsatzminus, kürzt Investitionen
    Puma verliert weiter Umsatz und schreibt Verluste
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Puma verliert weiter an Umsatz. So sanken die Erlöse im dritten Quartal im Jahresvergleich um fünf Prozent auf rund 1,78 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Herzogenaurach mitteilte. Währungsbereinigt lag das minus bei 6,3 Prozent. Dabei verzeichnete Puma vor allem in der Europäischen Region und Nordamerika eine schwächere Nachfrage. Dagegen verbesserte sich die Rohertragsmarge von 45,4 auf 49,5 Prozent - dabei profitierte Puma von niedrigeren Beschaffungskosten sowie Zollrückerstattungen im Volumen von 29,8 Millionen Euro.

    Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) war mit 0,4 Millionen Euro positiv, Restrukturierungskosten ließen Puma jedoch weiter in der Verlustzone bleiben. Der Nettoverlust betrug 54,9 Millionen Euro und fiel damit etwas niedriger aus als das Minus von 62,3 Millionen Euro aus dem Vorjahr.

    Puma erwartet für 2026 weiter einen währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich, grenzte jedoch die Spanne beim operativen Ergebnis ein und erwartet nun ein operatives Ebit zwischen minus 80 bis minus 130 Millionen Euro. Zudem kürzte das Unternehmen die Investitionen auf voraussichtlich unter 150 Millionen Euro, hier waren zunächst rund 200 Millionen Euro vorgesehen./nas

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    ISIN:DE0006969603WKN:696960
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 25,21 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -18,58 %/+48,04 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ANTA als neuen 29%-Großaktionär und die Berufung von Dennis Tao und Jeanne Huang in PUMAs Aufsichtsrat. Thema sind Chancen der strategischen Neuausrichtung. Über eine Komplettübernahme zu 31–33 Euro wird spekuliert. Trotz des auf 34 Euro erhöhten Citi-Kursziels wird ein Kursrückgang erwähnt. Zudem werden Adidas’ Rekordergebnisse und mögliche Margenrisiken bei steigenden Umsätzen diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PUMA eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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