Puma verliert weiter Umsatz und schreibt Verluste

So für alle Leseratten habe ich nun meine Unternehmensanalyse zu Puma auf meiner Website fertiggestellt. In den nächsten Tagen wollte ich noch eine Aktienanalyse und eine Chartanalyse veröffentlichen da die Zahlen für Q3 kurz bevor stehen, warte ich diese noch ab.





Puma besitzt weiterhin eine weltweit bekannte Marke, sportliche Glaubwürdigkeit und attraktive Produktplattformen. Doch Bekanntheit ist noch keine Preissetzungsmacht. Die gegenwärtige Krise verbindet schwache Markenbegehrlichkeit, problematische Vertriebskanäle, Lagerüberhänge und eine Kostenbasis, die für höhere Umsätze ausgelegt war. ANTA eröffnet eine zusätzliche Perspektive – vor allem in China. Ob daraus ein nachhaltiger Turnaround entsteht, entscheidet sich jedoch am Absatz profitabler Produkte und am Geldzufluss aus dem laufenden Geschäft. Die Hoffnungen sind groß, das Risiko ebenso!

Meine Meinung: Puma ist ein Unternehmen mit erheblichen Möglichkeiten zur Erholung, aber noch kein bewiesener Sanierungserfolg. Erste Zeichen am Horizont sind keine Trendwende. Wer die Zukunft beurteilen will, muss drei Ebenen trennen: 1. Die Qualität der Marke 2. Die wirtschaftliche Umsetzung der Neuausrichtung und 3. Die Interessen des neuen Großaktionärs. Eine Übernahme wie sie derzeit erhofft wird wäre ein eigenständiges Szenario und keine Voraussetzung für eine funktionierende Unternehmensstrategie. Das Ziel von Puma darf nicht sein darauf zu hoffen übernommen zu werden!





https://aktientrend.org/puma-unternehmensanalyse-anta-turnaround-gulden/





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