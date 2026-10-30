Puma verliert weiter Umsatz und schreibt Verluste
- Puma-Umsatz fiel im Quartal um fünf Prozent
- Höhere Marge, aber 54,9 Millionen Euro Nettoverlust
- 2026 erwartet Puma Umsatzminus, kürzt Investitionen
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Puma verliert weiter an Umsatz. So sanken die Erlöse im dritten Quartal im Jahresvergleich um fünf Prozent auf rund 1,78 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Herzogenaurach mitteilte. Währungsbereinigt lag das minus bei 6,3 Prozent. Dabei verzeichnete Puma vor allem in der Europäischen Region und Nordamerika eine schwächere Nachfrage. Dagegen verbesserte sich die Rohertragsmarge von 45,4 auf 49,5 Prozent - dabei profitierte Puma von niedrigeren Beschaffungskosten sowie Zollrückerstattungen im Volumen von 29,8 Millionen Euro.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) war mit 0,4 Millionen Euro positiv, Restrukturierungskosten ließen Puma jedoch weiter in der Verlustzone bleiben. Der Nettoverlust betrug 54,9 Millionen Euro und fiel damit etwas niedriger aus als das Minus von 62,3 Millionen Euro aus dem Vorjahr.
Puma erwartet für 2026 weiter einen währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich, grenzte jedoch die Spanne beim operativen Ergebnis ein und erwartet nun ein operatives Ebit zwischen minus 80 bis minus 130 Millionen Euro. Zudem kürzte das Unternehmen die Investitionen auf voraussichtlich unter 150 Millionen Euro, hier waren zunächst rund 200 Millionen Euro vorgesehen./nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 25,21 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -18,58 %/+48,04 % bedeutet.
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So für alle Leseratten habe ich nun meine Unternehmensanalyse zu Puma auf meiner Website fertiggestellt. In den nächsten Tagen wollte ich noch eine Aktienanalyse und eine Chartanalyse veröffentlichen da die Zahlen für Q3 kurz bevor stehen, warte ich diese noch ab.
Puma besitzt weiterhin eine weltweit bekannte Marke, sportliche Glaubwürdigkeit und attraktive Produktplattformen. Doch Bekanntheit ist noch keine Preissetzungsmacht. Die gegenwärtige Krise verbindet schwache Markenbegehrlichkeit, problematische Vertriebskanäle, Lagerüberhänge und eine Kostenbasis, die für höhere Umsätze ausgelegt war. ANTA eröffnet eine zusätzliche Perspektive – vor allem in China. Ob daraus ein nachhaltiger Turnaround entsteht, entscheidet sich jedoch am Absatz profitabler Produkte und am Geldzufluss aus dem laufenden Geschäft. Die Hoffnungen sind groß, das Risiko ebenso!
Meine Meinung: Puma ist ein Unternehmen mit erheblichen Möglichkeiten zur Erholung, aber noch kein bewiesener Sanierungserfolg. Erste Zeichen am Horizont sind keine Trendwende. Wer die Zukunft beurteilen will, muss drei Ebenen trennen: 1. Die Qualität der Marke 2. Die wirtschaftliche Umsetzung der Neuausrichtung und 3. Die Interessen des neuen Großaktionärs. Eine Übernahme wie sie derzeit erhofft wird wäre ein eigenständiges Szenario und keine Voraussetzung für eine funktionierende Unternehmensstrategie. Das Ziel von Puma darf nicht sein darauf zu hoffen übernommen zu werden!
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Anta wird das Schiff schon schaukeln.