JPMORGAN stuft STMicro auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics von 71,50 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen sowie der Ausblick auf das Schlussquartal seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen für den Halbleiterkonzern überwiegend an, senkte aber den Bewertungsmultiplikator und vermisst kurzfristige Kurstreiber./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:15 / GMT
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Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 42,60EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: STMicro
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 71,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: STMicro
Aktieneinstufung neu: neutral
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