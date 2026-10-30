JPMORGAN stuft STMicro auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics von 71,50 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen sowie der Ausblick auf das Schlussquartal seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen für den Halbleiterkonzern überwiegend an, senkte aber den Bewertungsmultiplikator und vermisst kurzfristige Kurstreiber./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 42,60EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 71,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,00 € , was eine Steigerung von +35,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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