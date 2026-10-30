JPMORGAN stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide von 166 auf 172 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz gesunkener Ergebniserwartungen seien die Aktien des Gasekonzerns in den vergangenen zwei Jahren deutlich gestiegen, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag. Die damit eingepreiste Wachstumsbeschleunigung lasse aber noch auf sich warten./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 175,0EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 172

Kursziel alt: 166

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 172,00 € , was einem Rückgang von -3,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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