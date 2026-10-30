JPMORGAN stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide von 166 auf 172 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz gesunkener Ergebniserwartungen seien die Aktien des Gasekonzerns in den vergangenen zwei Jahren deutlich gestiegen, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag. Die damit eingepreiste Wachstumsbeschleunigung lasse aber noch auf sich warten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:15 / GMT
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Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 175,0EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 172
Kursziel alt: 166
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: neutral
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