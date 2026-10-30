BERENBERG stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen seien solide ausgefallen, lieferten aber den Pessimisten mehr Argumente als den Optimisten, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstag. Der enttäuschende Auftragseingang bei Schienenfahrzeugen sei klar negativ, während das Nutzfahrzeuggeschäft hier positiv überrascht habe. Dazu habe Knorr-Bremse den im Juli angehobenen Jahresausblick bestätigt./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 89,20EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Yasmin Steilen

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

