JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Fresenius mit einem Kursziel von 55,20 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Anlagestory des Medizinkonzerns, die in den vergangenen zwei bis drei Jahren von operativen Verbesserungen, Schuldenabbau und Portfoliobereinigungen bestimmt worden sei, dürfte sich künftig in Richtung weiterer Portfolio-Optimierung bis hin zur kompletten Trennung von Kabi und Helios verschieben, schrieb David Adlington am Donnerstag. Zudem sollten erhebliche Chancen im Bereich Biosimilare über das Jahr 2030 hinaus in den Fokus rücken. Fresenius bleibe sein europäischer Branchenfavorit./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 23:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 46,72EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55,20

Kursziel alt: 55,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,20 € , was eine Steigerung von +16,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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