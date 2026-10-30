JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC nach Quartalszahlen von Davita mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die Aktien von Davita hätten angesichts weiter mäßigen Volumenwachstums nachbörslich deutlich verloren, obwohl der Dialyseanbieter mit dem Umsatz moderat und mit dem Ergebnis je Aktie klar positiv überrascht sowie das Jahresgewinnziel nach oben hin eingeengt habe, schrieb David Adlington am Freitag. Dass Davita nach einem Pilotprojekt seine Filter künftig überwiegend bei Nipro und nicht mehr bei FMC kaufen wolle, sei eine erhebliche Belastung für FMC./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 40,85EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 32,30
Kursziel alt: 32,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 32,30
Kursziel alt: 32,30
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