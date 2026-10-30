Hormus: Iran meldet 4 brennende Tanker – Trump im Militärbriefing

Die britische Seefahrtsbehörde UKMTO meldete unterdessen einen konkreten Angriff auf einen Tanker rund 25 Seemeilen nordöstlich von Khasab im Oman. Demnach brachten Angreifer von einem kleinen Boot aus zwei Sprengsätze am Schiff an. Die Explosionen verursachten einen Brand im Maschinenraum und machten den Tanker manövrierunfähig. Die Besatzung sei in Sicherheit. Ob dieser Vorfall zu den vom Iran gemeldeten vier Schiffen gehört, ist unklar.

Vier Tanker in Flammen, neue Angriffe auf saudische Ölanlagen und ein brisantes Militärbriefing für Donald Trump: Die Lage am Persischen Golf spitzt sich erneut zu. Nach Angaben des Iran sollen vier Öltanker in der Straße von Hormus auf Minen gelaufen sein. Drei Schiffe seien nahe der omanischen Küste in Brand geraten, ein weiteres östlich der Meerenge. Unabhängig bestätigt sind diese iranischen Angaben bislang nicht. Der Ölpreis reagierte mit deutlichen Aufschlägen: Brent stieg am Freitag zeitweise auf 117,84 US-Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI auf rund 104 US-Dollar.

Brisant ist auch der Streit über die Sicherheit der Straße von Hormus. Die iranischen Revolutionsgarden widersprechen der Darstellung des US-Militärs, die wichtigsten Schifffahrtsrouten seien von Minen geräumt worden. Durch die Meerenge fließt normalerweise etwa ein Fünftel der weltweiten Energieversorgung. Seit Kriegsbeginn Ende Februar ist der Schiffsverkehr auf weniger als zehn Passagen täglich eingebrochen.

Gleichzeitig meldete die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz sechs neue Militäroperationen gegen Flughäfen und Ölanlagen in Saudi-Arabien. Eine unabhängige Bestätigung dieser Angriffe liegt nicht vor. Saudi-Arabien bestätigte allerdings den Abschuss einer Huthi-Drohne in Richtung Mekka.

Wie das Wall Street Journal berichtet, ließ sich Trump am Donnerstag von Admiral Brad Cooper, dem obersten US-Befehlshaber in der Region, persönlich über militärische Optionen gegen den Iran informieren. Das Treffen erfolgte wenige Tage vor den US-Zwischenwahlen am 3. November. Eine Entscheidung über neue Angriffe ist damit nicht bestätigt. Der diplomatische Vorstoß von Vizepräsident JD Vance hat bislang ebenfalls keinen Durchbruch gebracht.

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Die Eskalationsgefahr treibt die Ölpreise weiter nach oben. Brent hat im Oktober rund zwölf Prozent zugelegt und ein Sechsmonatshoch erreicht. Rohöl steuert damit auf den vierten Monatsgewinn in Folge zu. Seit Ende Juni ist Brent um mehr als 40 US-Dollar je Barrel gestiegen.

Für Anleger wächst damit die Bedeutung der nächsten militärischen und diplomatischen Entscheidungen. Rohstoffstratege Ole Hansen von der Saxo Bank warnt vor Schäden an Förderanlagen, Raffinerien oder Exportinfrastruktur, die sich nicht durch alternative Transportwege ausgleichen ließen. Genau darin liegt das Risiko: Bislang konnten die Golfstaaten einen Teil ihrer Öllieferungen trotz des Krieges aufrechterhalten. Weitere Treffer auf kritische Infrastruktur könnten diese Widerstandsfähigkeit an ihre Grenzen bringen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



