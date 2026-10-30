Astrazeneca legt stärker zu als gedacht

Vorstandschef Pascal Soriot sieht den Pharmakonzern jedenfalls auf Kurs zu seinen Zielen für 2026 und 2030. Im laufenden Jahr soll der Umsatz währungsbereinigt wie geplant um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz wachsen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz zulegen./stw/lew/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AstraZeneca Aktie

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 157,5 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

AstraZeneca zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1841. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 153,90GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 117,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 175,00GBP was eine Bandbreite von -27,84 %/+7,92 % bedeutet.