Manganese X Energy stellt hochreine Manganprobe aus Battery Hill für das vom NRC geleitete POSCO-Forschungsprojekt zu LMR-Kathoden zur Verfügung

Montreal, Quebec / 30. Oktober 2026 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) („Manganese X“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es am 18. August 2026 eine Vereinbarung über eine Forschungskooperation mit dem National Research Council of Canada („NRC“), E3 Lithium Ltd., NiVolt Technologies Inc. und POSCO America Corporation („POSCO“) abgeschlossen hat, um lithium-manganreiche („LMR“) Kathodenmaterialien unter Verwendung kanadischer kritischer mineralischer Rohstoffe zu entwickeln und zu demonstrieren. Manganese X wird in diesem Zusammenhang eine 10-Kilogramm-Probe hochreinen Mangans für Forschungs- und Testzwecke bereitstellen.

Hochreines, aus dem Manganerz von Manganese X aus Battery Hill in Woodstock, New Brunswick, Kanada, hergestelltes Mangansulfat-Monohydrat („HPMSM“) wird im Rahmen eines vom NRC geleiteten kanadischen Forschungs- und Entwicklungsprojekts mit einem Volumen von 632.111 CA$ in fortschrittliche LMR-Kathodenmaterialien integriert.

Die Manganvorkommen im Woodstock-Gebiet in New Brunswick, zu denen auch Battery Hill zählt, bilden gemeinsam die größte Manganressource Nordamerikas.1

Kemetco Research Inc. lieferte 10 Kilogramm des HPMSM-Produkts von Manganese X aus Battery Hill zur Verwendung im Rahmen des gemeinsamen Forschungsprogramms. POSCO wird in seinen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen eine technische Überprüfung und Leistungsbewertung der kanadischen Vorläufer- und Kathodenmaterialien durchführen.

Das Kooperationsprojekt bringt kanadische Hersteller von Mangan, Lithium und Nickel mit den fortschrittlichen Kapazitäten des NRC im Bereich der Kathodenforschung sowie mit dem Know-how von POSCO im Bereich der technischen Validierung zusammen.

Das NRC wird kanadische Mangan-, Lithium- und Nickel-Rohstoffe verarbeiten, um Vorläufer-Kathodenaktivmaterial („pCAM“), Kathodenaktivmaterial („CAM“) und Knopfzellen herzustellen. Die so gewonnenen Materialien werden anschließend vom NRC einer Charakterisierung sowie elektrochemischen Leistungsprüfungen unterzogen, einschließlich einer Bewertung der Kapazitätserhaltung und der Stabilität.

Martin Kepman, CEO von Manganese X, erklärte: „Dank des NRC kann sich Manganese X an Forschungsarbeiten beteiligen, in denen die Verwendung kanadischer kritischer mineralischer Rohstoffe – darunter Mangan aus Battery Hill – in lithium-manganreichen Kathodenmaterialien untersucht wird. Das NRC spielte bei der Ausarbeitung dieser Vereinbarung über eine Forschungskooperation zwischen Manganese X, E3 Lithium, NiVolt Technologies und POSCO eine entscheidende Rolle.“

POSCO ist ein weltweit führendes Industrie- und Werkstoffunternehmen mit einem wachsenden Geschäftsbereich für Materialien für wiederaufladbare Batterien, der Rohstoffe, Vorprodukte sowie Kathoden- und Anodenmaterialien umfasst. Auch die auf Batteriematerialien spezialisierte POSCO-Tochtergesellschaft POSCO Future M hat die Entwicklung von lithium-manganreichen Kathodenmaterialien angekündigt, wodurch die technische Bewertung durch POSCO für das Projekt und die mögliche nachgelagerte Validierung von HPMSM aus Battery Hill von großer Bedeutung ist.

Der Beitrag von Manganese X zu dem Projekt wird auf etwa 116.325 CA$ beziffert, während sich der Beitrag des NRC auf etwa 155.500 CA$ beläuft. Das Projekt, das bis zum 31. März 2027 abgeschlossen sein soll, wird zudem durch separate Fördervereinbarungen des NRC unterstützt, die für förderfähige Projektteilnehmer gelten.

LMR-Kathoden enthalten einen höheren Anteil an Mangan und weniger Nickel und Kobalt als herkömmliche Kathoden mit hohem Nickelanteil. POSCO Future M hat bekanntgegeben, dass es die Entwicklung von LMR-Kathodenmaterialien abgeschlossen hat.2

Eine integrierte kanadische Lieferkette für Batteriematerialien

Das Projekt soll einen integrierten Pfad von der vorgelagerten Produktion kritischer Mineralien in Kanada bis hin zur Herstellung von Batteriematerialien auf der mittleren Wertschöpfungsstufe aufzeigen:

Manganese X Energy – aus Rohstoffen von Battery Hill hergestelltes hochreines Mangansulfat-Monohydrat; ein kanadisches Mineralentwicklungsunternehmen, das sein Manganprojekt Battery Hill in New Brunswick vorantreibt, um HPMSM in Batteriequalität für die nordamerikanische Batterie-Lieferkette zu produzieren.

E3 Lithium – kanadisches Lithiumcarbonat in Batteriequalität; ein kanadisches Lithium-Entwicklungsunternehmen, das sein Clearwater-Lithium-Projekt in Alberta vorantreibt und sich auf den Aufbau inländischer Produktions- und Verarbeitungskapazitäten für Lithium konzentriert.

NiVolt Technologies – kanadisches Nickelsulfat; ein kanadisches Unternehmen für Batteriematerialien, das sich auf die Verarbeitung von Nickel und den Aufbau einer inländischen Versorgungsbasis für Batteriematerialien konzentriert.

National Research Council of Canada (NRC) – Synthese von LMR-pCAM/CAM, Materialcharakterisierung und elektrochemische Untersuchungen; Kanadas größte staatliche Forschungs- und Entwicklungsorganisation, die hochmoderne Forschungskapazitäten in den Bereichen Batteriematerialien, Chemie und elektrochemische Technologien bereitstellt.

POSCO – technische Überprüfung, Leistungsbewertung und industrielle Qualifizierung; eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Industrie- und Batteriematerialien mit globaler Präsenz in den Lieferketten für fortschrittliche Materialien und Batterien sowie engen Beziehungen zu den großen globalen Automobilherstellern.

Das firmeneigene HPMSM-Aufbereitungs- und Verarbeitungsschema des Unternehmens für Battery Hill wird im Rahmen der Vereinbarung ausdrücklich als „vorbestehendes geistiges Eigentum von Manganese X“ bezeichnet.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Perry MacKinnon, P. Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens, geprüft und genehmigt, der eine „qualifizierte Person“ im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ist. Als Funktionsträger des Unternehmens ist Perry MacKinnon nicht vom Unternehmen unabhängig.

1 Bryan C. Way, Geology and Geochemistry of Sedimentary Ferromanganese Ore Deposits, Woodstock, New Brunswick, Canada, Masterarbeit, University of New Brunswick, 2012, S. 1.

2 POSCO Newsroom, “POSCO Future M to lead entry-level and standard EV markets with LMR cathode materials,” 9. Juni 2025, abrufbar unter newsroom.posco.com.

Im Namen des Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO und Direktor

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

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Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Angaben zu: dem Zeitplan, dem Umfang, der Finanzierung und dem Abschluss des gemeinsamen Forschungsprogramms; der Verfügbarkeit und Eignung von aus Battery Hill gewonnenem HPMSM für den Einsatz in dem Programm; der Synthese und Prüfung von LMR-pCAM, CAM und Knopfzellen sowie den erwarteten Ergebnissen dieser Prüfungen; den technischen Verifizierungs- und Leistungsbewertungsmaßnahmen durch POSCO; möglichen zukünftigen Geschäftsbeziehungen, Liefervereinbarungen oder Abnahmeverträgen; dem Fortschritt des Manganprojekts Battery Hill; sowie dem Ziel des Unternehmens, ein Lieferant von Manganprodukten in Batteriequalität für den nordamerikanischen Markt für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher zu werden.

Diese zukunftsgerichteten Informationen spiegeln Annahmen wider, die die Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet, darunter, dass jeder Teilnehmer seine Verpflichtungen aus der Kooperationsvereinbarung erfüllen wird und dass die Vereinbarung nicht gekündigt oder wesentlich geändert wird; dass die Projektfinanzierung, einschließlich der Finanzierung im Rahmen separater NRC-Vereinbarungen, weiterhin verfügbar bleibt; dass das HPMSM des Unternehmens in den erforderlichen Mengen verfügbar sein und die geltenden Spezifikationen erfüllen wird; dass die Tests im Wesentlichen wie geplant verlaufen und zuverlässige Ergebnisse liefern werden, die sich in größerem Maßstab reproduzieren lassen; dass das Unternehmen Zugang zu ausreichender Finanzierung haben wird; und dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei der Marktnachfrage, den Rohstoffpreisen, Handelsmaßnahmen oder den allgemeinen wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen geben wird.

Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Zu den wesentlichen Risikofaktoren zählen: Verzögerung, Änderung oder vorzeitige Beendigung des Forschungsprogramms; Rückzug oder Nichterfüllung durch einen Teilnehmer; Verlust der Projektfinanzierung; ungünstige, nicht aussagekräftige oder nicht reproduzierbare Testergebnisse; Ergebnisse im Knopfzellenmaßstab, die nicht auf die Leistung im kommerziellen Maßstab schließen lassen; dass das für das Programm gelieferte HPMSM im Labormaßstab hergestellt wurde und nicht repräsentativ für Material ist, das im kommerziellen Maßstab produziert werden könnte; dass das Unternehmen derzeit kein HPMSM auf kommerzieller Basis produziert; dass die Materialien des Unternehmens technische, leistungsbezogene oder kommerzielle Anforderungen nicht erfüllen; dass die LMR-Technologie keine kommerzielle Verbreitung findet oder durch konkurrierende Batteriechemien verdrängt wird; dass kein Teilnehmer verpflichtet ist, künftige Qualifizierungs-, Liefer- oder Abnahmevereinbarungen abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, das Battery Hill-Manganprojekt, das über keinen operativen Betrieb verfügt, zu finanzieren, zu genehmigen und voranzutreiben; sowie Veränderungen in der Batterietechnologie, bei Rohstoffpreisen, Wechselkursen sowie in der Politik bezüglich kritischer Minerale oder im Außenhandel. Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend; weitere Risiken sind in den Einreichungen des Unternehmens unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca beschrieben.

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Die Manganese X Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,32 % und einem Kurs von 0,053EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.