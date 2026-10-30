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    RBC senkt Ziel für Evotec auf 5 Euro - 'Speculative Risk'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • RBC halbiert Evotec-Kursziel von zehn auf fünf Euro
    • Evotec bleibt auf Outperform trotz erhöhter Risiken
    • 2027 sinken Verluste, 2028 soll Evotec profitabel sein
    ANALYSE-FLASH - RBC senkt Ziel für Evotec auf 5 Euro - 'Speculative Risk'
    Foto: pressfoto - freepik

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec nach einer Anpassung des Bewertungsmodells vor den endgültigen Zahlen von 10 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Charles Weston wies in einem am Freitag vorliegenden Kommentar mit dem Stempel "Speculative Risk" allerdings auf erhöhte Risiken bei einem Investment in den Wirkstoffforscher hin. Er bleibt grundsätzlich aber optimistisch, weil er 2027 mit deutlich geringeren Verlusten und 2028 mit einer deutlichen Profitabilität rechnet./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / EDT

    Evotec

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    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 2,928 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000EUR was eine Bandbreite von +246,50 %/+3,95 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Neunmonatszahlen am 5. November und die Frage, ob Evotec 2026 die Umsatzprognose von bis zu 610 Mio. Euro übertreffen kann. Diskutiert werden die Entwicklung von Just Biologics, eine Stabilisierung des Dienstleistungsgeschäfts und mögliche Meilensteinzahlungen. Skepsis gilt einem starken Q4 und dem für 2027 erwarteten Sprung beim bereinigten EBITDA von −70 auf knapp +50 Mio. Euro. Der schwächere US-Dollar wird als Risiko genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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