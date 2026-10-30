JPMorgan hebt Ziel für Adidas auf 230 Euro - 'Overweight'

Da sind die Zahlen:





Umsatz 7,252 Mrd. € 6,630 Mrd. € +9 %; Währungsbereinigt wuchs der Umsatz um 7 %

Bruttomarge 54,3 % 51,8 % +2,5 Prozentpunkte

Betriebsergebnis 1,008 Mrd. € 736 Mio. € +37 %

Operative Marge 13,9 % 11,1 % +2,8 Prozentpunkte

Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen 711 Mio. € 482 Mio. € +48 %





Ohne Zollrückerstattung

Betriebsergebnis etwa 808 Mio. €

Gewinnwachstum gegenüber Vorjahr etwa 9,8 %

Operative Marge etwa 11,1 % damit +-0

Bruttomarge etwa 51,5 % damit Rückläufig





Wachstum nach Region

Nordamerika +12 %

Greater China +13 %

Europa −4 %





Bilanz

Die Vorräte sanken gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 5,739 Mrd. €, lagen aber 5 % über Vorjahr. Der bereinigte Verschuldungsgrad verbesserte sich von 1,6 auf 1,3 EBITDA. Die durchschnittliche Working-Capital-Quote stieg hingegen von 21,9 auf 23,9 %.





Probleme am Horizont oder bloß Zwischentief

Der Schuhumsatz von Adidas stagnierte im dritten Quartal 2026 insgesamt. Im Direktvertrieb wuchs er dagegen um 6 %. Mit fast 60% Anteil am Gesamtumsatz ist ein weiterhin stagnierendes Schuhgeschäft auffällig.





Gesamtumsatz Schuhe, Q3 2026 0 % gegenüber Vorjahr





Schuhe im Direktvertrieb, Q3 2026 +6 % Umsatz im Direktvertrieb keine Aussage über die verkaufte Stückzahl, Preise und der Produktmix können ebenfalls beitragen wie sich die +6 % zusammensetzen ist nicht bekannt





Gesamtumsatz Schuhe, Januar–September 2026 +1 %





Running- und Trainingsschuhe im Direktvertrieb, Q3 Zweistelliges Wachstum, keine exakten Prozentsätze genannt





Adidas führt die stagnierenden Gesamtumsätze insbesondere auf die vorsichtige Belieferung des Großhandels zurück. Im Markt für Lifestyle-Schuhe bestehen nach Unternehmensangaben hohe Lagerbestände und erheblicher Rabattdruck. Adidas möchte durch begrenzte Liefermengen sein Vollpreisgeschäft schützen. Adidas berichtet von starkem Wachstum bei Superstar und flachen Schuhmodellen wie Japan und Tokyo. Bei Samba und Handball Spezial hebt das Unternehmen Interesse an neuen Varianten hervor, nennt aber keine Wachstumsraten. Das Schuhgeschäft ist aktuell deutlich schwächer als das Bekleidungsgeschäft.





Für eine höhere Bewertung und damit deutlich höhere Kurse müsste Adidas meiner Meinung nach zeigen, dass auch ohne Erstattungen die Margen weiter steigen und das Schuhgeschäft wieder wächst. Beides ist aktuell rückläufig bzw. stagniert. Vor allem handelt es sich auch noch um ein WM Jahr, die Frage ist wie sich die teilweise sehr guten Zahlen halten können im nächsten Jahr.