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    JPMorgan hebt Ziel für Adidas auf 230 Euro - 'Overweight'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Adidas-Kursziel auf 230 Euro an
    • Liu passt Modell an Quartalszahlen und Wechselkurse an
    • Adidas gewinnt weiter Marktanteile, Schätzungen bleiben stabil
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Adidas auf 230 Euro - 'Overweight'
    Foto: josefkubes - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den vollständigen Quartalszahlen passte Analystin Wendy Liu ihr Bewertungsmodell am Donnerstag an diese sowie die jüngsten Wechselkursentwicklungen an. Adidas gewinne in einem schwierigen Umfeld weiter Marktanteile. An ihren Schätzungen änderte sich aber wenig. Das neue Kursziel begründete die Expertin mit der nach vorn verlagerten Bewertungsgrundlage./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 22:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:15 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 166,3 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -5,44 %/+44,80 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 230 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 230,00, was eine Steigerung von +35,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg nach den Q3-Zahlen und mögliche Rücksetzer. Hohe RSI- und CCI-Werte werden als Warnsignal gesehen. Diskutiert werden ein erneuter Test von 140 Euro und Teilverkäufe bei 190 Euro. Fundamental stehen Umsatz- und Gewinnwachstum den Effekten von Zollrückerstattungen, stagnierenden Schuhumsätzen und Rabattdruck gegenüber. Höhere Bewertungen werden an nachhaltige Margensteigerungen und Wachstum im Schuhgeschäft geknüpft.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

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    dpa-AFX
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