JPMorgan hebt Ziel für Adidas auf 230 Euro - 'Overweight'
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan hebt Adidas-Kursziel auf 230 Euro an
- Liu passt Modell an Quartalszahlen und Wechselkurse an
- Adidas gewinnt weiter Marktanteile, Schätzungen bleiben stabil
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den vollständigen Quartalszahlen passte Analystin Wendy Liu ihr Bewertungsmodell am Donnerstag an diese sowie die jüngsten Wechselkursentwicklungen an. Adidas gewinne in einem schwierigen Umfeld weiter Marktanteile. An ihren Schätzungen änderte sich aber wenig. Das neue Kursziel begründete die Expertin mit der nach vorn verlagerten Bewertungsgrundlage./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 22:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 166,3 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -5,44 %/+44,80 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 230 Euro
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Da sind die Zahlen:
Bruttomarge 54,3 % 51,8 % +2,5 Prozentpunkte
Betriebsergebnis 1,008 Mrd. € 736 Mio. € +37 %
Operative Marge 13,9 % 11,1 % +2,8 Prozentpunkte
Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen 711 Mio. € 482 Mio. € +48 %
Betriebsergebnis etwa 808 Mio. €
Gewinnwachstum gegenüber Vorjahr etwa 9,8 %
Operative Marge etwa 11,1 % damit +-0
Bruttomarge etwa 51,5 % damit Rückläufig
Nordamerika +12 %
Greater China +13 %
Europa −4 %