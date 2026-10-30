Goldman senkt Ziel für Amazon auf 370 Dollar - 'Buy'
ANALYSE-FLASH
- Goldman senkt Amazons Kursziel auf 370 US-Dollar
- Die Kaufempfehlung für Amazon bleibt unverändert
- Sheridan sieht Amazon beim Chance-Risiko vorn
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 375 auf 370 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan passte seine Schätzungen am Freitag nach dem Quartalsbericht leicht nach unten an. Amazon weise aber mit das beste Chance/Risiko-Verhältnis aller von ihm bewerteten Unternehmen auf, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 201,7 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 459,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +62,60 %/+331,14 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 370 US-Dollar
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Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
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Bald kommen die Quartalszahlen von Alphabet und Amazon. Ich erwarte sehr gute Cloudzahlen. Die KI-Chips sind ausgebucht. Die neuen Nvidiachips B200 und B300 kosten ca. 35k und bringen in der Vermietung ca. 10$ pro Stunde. Das sind im Jahr ca. 87k. Es gibt nur geringen Leerlauf (z.B. wegen Updates), eventuell ist die Nutzung zeitweise geringer. Je nach Stromkosten (ca. 10k bis 20k) können sich die Kaufkosten innerhalb eines Jahres amortisieren. Das Rechenzentrum kann über längere Zeit abgeschrieben werden.
Die Investitionen sind also extrem profitabel und daher wundert es nicht, dass so viel investiert wird.
Natürlich ist ein kapitalintensives Geschäft für Aktionäre riskanter, aber je mehr Rechenzentren ans Netz gehen desto mehr steigt der Cashflow und die zukünftigen Investitionen müssen nicht mehr mit frischen Kapital bezahlt werden.
Das Geschäft ist klar zyklisch, aber momentan sind mir noch zu viele pessimistisch. Ich denke der Peak ist noch nicht erreicht, in letzter Zeit steigen sogar die Mietpreise von „alten“ Chips wieder.