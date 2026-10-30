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    Goldman senkt Ziel für Amazon auf 370 Dollar - 'Buy'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman senkt Amazons Kursziel auf 370 US-Dollar
    • Die Kaufempfehlung für Amazon bleibt unverändert
    • Sheridan sieht Amazon beim Chance-Risiko vorn
    ANALYSE-FLASH - Goldman senkt Ziel für Amazon auf 370 Dollar - 'Buy'
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 375 auf 370 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan passte seine Schätzungen am Freitag nach dem Quartalsbericht leicht nach unten an. Amazon weise aber mit das beste Chance/Risiko-Verhältnis aller von ihm bewerteten Unternehmen auf, schrieb er./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 201,7 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 459,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +62,60 %/+331,14 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 370 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 370,00$, was eine Steigerung von +62,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazons Quartalszahlen am 29. Oktober und mögliche Kursrückgänge trotz erwarteten Wachstums. Erwartet werden rund 12 % mehr Konzernumsatz und 38,2 % AWS-Wachstum. Hohe KI-Investitionen und ein erwarteter negativer freier Cashflow stehen stark gebuchten Cloud-Kapazitäten und langfristigen Anthropic-Zusagen gegenüber. Thema sind zudem mögliche Bewertungsgewinne aus der Anthropic-Beteiligung und langfristige Kurschancen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

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