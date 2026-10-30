Erwartetes KGV 2026 mit 34,91 an der oberen Grenze!

ASML geht davon aus, dass die eigene Produktionskapazität auch in den Jahren 2027 und 2028 nicht ausreichen wird, um die gesamte Kundennachfrage zu bedienen. Warum reagiert die Aktie darauf dennoch nicht entsprechend stark? Der Grund liegt in der Erwartungshaltung der Anleger. Da bereits mit einem langanhaltenden KI-Boom, hohen Margen und weiterem Wachstum gerechnet wird, reicht eine gute Nachricht allein nicht mehr aus. Es müssen die Erwartungen nochmals übertroffen werden. Die extrem komplexen Lithografiesysteme erfordern lange Produktions- und Montagezeiten. Daher prüft ASML zusätzliche Kapazitäten über die bereits geplanten Erweiterungen hinaus. Die Nachfrage stellt nicht das Hauptproblem dar, vielmehr ist es die Geschwindigkeit, mit der sie in zusätzliche Gewinne umgesetzt werden kann.

Das seit 2003 anhaltende Wachstum des Aktienkurses von ASML hat sich seit Ende 2021 abgeschwächt. So fiel der Kurs vom Höchststand am 19. November 2021 bei 777,50 Euro auf 375,75 Euro am 13. Oktober 2022. Ursache waren unter anderem der Rückgang der globalen Chipnachfrage nach den pandemischen Höhepunkten sowie verstärkte Exportkontrollen. Fortwährende Innovationen und die daraus resultierenden Kundenbestellungen führten bis zum Allzeithoch am 30. Juni 2026 bei 1.741,00 Euro. Weitere Exportrestriktionen und eine Sättigung bei Großaufträgen bewirkten anschließend eine Konsolidierung bis zum 23. Oktober 2026 auf 1.384,40 Euro. Derzeit notiert die Aktie nach einer kurzfristigen Erholung bei rund 1.504,80 Euro. Langfristig betrachtet bleibt der seit Anfang September 2025 begonnene Aufwärtstrend intakt, da die Kurse oberhalb der 200-Tage-Linie notieren. Innerhalb dieses Trends erfolgte jedoch nach Erreichen des Allzeithochs eine Konsolidierung. Da das Unternehmen bereits jetzt eine optimale wirtschaftliche Geschäftsentwicklung eingepreist hat, könnten Verzögerungen in der zyklisch geprägten Chipindustrie künftig zu Kursrückgängen führen. Obwohl die Unterstützung bei 1.364,70 Euro bislang gehalten hat, könnte der Kurs in den kommenden Tagen diese Marke erneut testen. ASML gilt aktuell weiterhin als technologisch führend und erwirtschaftet steigende Umsätze. Mittel- bis langfristig könnten jedoch neue Technologien und zunehmender Wettbewerbsdruck eine Marktveränderung auslösen. Fundamental betrachtet liegt das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für ASML im Jahr 2026 mit 34,91 eher an der oberen Grenze.

ASML Holding NV (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer fallenden Aktie der ASML Holding NV bis auf 1.248,00 Euro ausgehen, könnten durch einen Put-Optionsschein (WKN FG864J) überproportional mit einem Omega von –2,88 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 41 % und dem Ziel bei 1.248,00 Euro (33,71 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 30.11.2026 eine Rendite von rund 57 % zu erzielen. Steigt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 1.667,00 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 31 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,86 zu 1, wenn bei 1.667,00 Euro (14,92 Euro beim Schein) eine Stop-Loss-Order vorgesehen wird.

Strategie für fallende Kurse WKN: FG864J Typ: Put-Optionsschein akt. Kurs: 21,34 – 21,52 Euro Emittent: Société Générale Basispreis: 1.500,00 Euro Basiswert: ASML Holding NV akt. Kurs Basiswert: 1.504,80 US-Dollar Laufzeit: 17.09.2027 Kursziel: 33,71 Euro Omega: -2,88 Kurschance: + 56 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

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