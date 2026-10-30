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    Der sechste „World Hair Transplant Repair Day" am 11. November unterstützt Opfer von Schwarzmarkt-Haartransplantationen und hilft der Öffentlichkeit, Warnsignale zu erkennen

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    • Schwarzmarktkliniken für Haartransplantationen breiten sich aus – dort führen Personen ohne entsprechende Zulassung illegal Operationen durch, die ausschließlich von entsprechend ausgebildeten Ärzten durchgeführt werden sollten
    • Patienten werden mit hohen Rabatten und gefälschten Fotos von Behandlungsergebnissen geködert, oft mit verheerenden Folgen und kaum oder gar keinen Möglichkeiten, rechtlich dagegen vorzugehen
    • Die International Society of Hair Restoration Surgery setzt sich dafür ein, das Bewusstsein für dieses weltweite Problem zu schärfen und Betroffenen Möglichkeiten für operative Korrektureingriffe zu vermitteln

    CHICAGO, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Um dem alarmierenden Trend betrügerischer Haartransplantationskliniken entgegenzuwirken, die weltweit unter dem falschen Vorwand agieren, rechtmäßige medizinische Einrichtungen zu sein, in denen die Eingriffe von Ärzten durchgeführt werden, hat sich die International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) als führende Stimme etabliert, die vor diesem weit verbreiteten Problem warnt und den Menschen die notwendigen Informationen vermittelt, um fundierte Entscheidungen zu ihrer Haartransplantation treffen zu können.

    Only licensed physicians trained in the art and science of hair restoration surgery should perform hair transplants.

    Am 11. November 2026 veranstaltet die ISHRS zum sechsten Mal den „World Hair Transplant Repair Day", um Opfern von Schwarzmarkt-Haartransplantationen zu helfen, die Korrekturoperationen benötigen. Über die Website der Kampagne HairTransplantRepairDay.org können Betroffene mit ehrenamtlich teilnehmenden ISHRS-Ärzten in Kontakt treten, um die Chance auf eine kostenlose korrigierende Haartransplantation zu erhalten. Seit dem Start der Initiative im Jahr 2020 ist die Zahl der teilnehmenden ISHRS-Ärzte weltweit auf etwa 100 gestiegen.

    Diese weltweite Veranstaltung ist Teil der globalen Verbraucheraufklärungskampagne „Fight the Fight" der ISHRS, die Bildungsressourcen in mehr als einem Dutzend Sprachen bietet, darunter Blogbeiträge, Aufzeichnungen von Live-Streams, Fallstudien von Patienten, FAQs, einen umfassenden Leitfaden zur Auswahl eines Haartransplantationschirurgen sowie Interviews mit Ärzten.

    „Ziel dieser Kampagne ist, nicht nur das Bewusstsein für diese skrupellosen Schwarzmarktkliniken für Haartransplantationen zu schärfen, sondern auch Patienten, die unter Haarausfall leiden, in die Lage zu versetzen, selbstbewusst und auf fundierter Grundlage zu entscheiden, wem sie die für eine Haartransplantation erforderliche fachliche Kompetenz anvertrauen", sagte Robin Unger, MD, FISHRS, Präsidentin der ISHRS. „Jeder Patient hat ein Recht auf eine sichere Haartransplantation, und die chirurgischen Fähigkeiten, das künstlerische Geschick sowie die medizinische Ausbildung des Arztes sind ausnahmslos der Standard."

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    PR Newswire (dt.)
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