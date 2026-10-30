🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Der ultimative 14-in-1-Tischturm mit 4K@120Hz

    Baseus Spacemate RD1 Plus

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    SHENZHEN, China, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Baseus hat heute die Markteinführung der Baseus Spacemate RD1 Plus 14-in-1 (WIN) Station bekannt gegeben, einer Dockingstation der nächsten Generation, die integrierte GaN-Leistung, eine hochauflösende Displayausgabe und eine intelligente Arbeitsbereichsorganisation in einem kompakten Gerät vereint.

    Das Dock basiert auf dem Prinzip der uneingeschränkten Desktop-Autorität und integriert ultraflüssige High-Refresh-Funktionen, ein intelligentes GaN-basiertes Ladesystem und ein Display mit Ausrichtungserkennung, um moderne Desktop-Workflows mühelos geordnet und beschleunigt zu gestalten.

    Der Spacemate RD1 Plus wurde in erster Linie für die Bedürfnisse heutiger Büroangestellter entwickelt und setzt mit seinen 14-in-1-Funktionen neue Maßstäbe für täglichen Bürokomfort und Arbeitsplatzleistung. Die Dockingstation unterstützt neben ihrer 4K@120Hz-Ausgabe auch horizontale und vertikale Aufstellungen mit dem automatisch drehbaren Smart-Display. Es ermöglicht Ihnen die mühelose Kontrolle über Ihren Arbeitsbereich in Echtzeit. Bei genauerer Betrachtung des Spacemate RD1 Plus offenbaren sich durchdachte Weiterentwicklungen, die das tägliche Desktop-Erlebnis neu definieren sollen.

    4K-Display mit hoher Bildwiederholfrequenz und 120 Hz:Der Spacemate RD1 Plus wurde entwickelt, um die visuelle Leistungsfähigkeit im Alltag zu steigern und unterstützt bis zu 4K@120Hz auf einem einzelnen Display für Windows-Systeme – was für flüssiges Scrollen und Multitasking auf Desktop-Niveau sorgt – sowie erweiterte Setups mit zwei 4K@60Hz-Displays. Spezielle Lüftungsschlitze sorgen für eine aktive Wärmeableitung bei längerem Gebrauch und gewährleisten so eine stabile Videoübertragung auch an langen Arbeitstagen.

    14-in-1-Konnektivität und Workflow mit nur einem Kabel: Durch die Zusammenführung von 14 Erweiterungsports in einer zentralen Dockingstation werden Peripheriegeräte, Hochgeschwindigkeitsdaten bis zu 10 Gbit/s, Gigabit-Ethernet und Displays optimiert. Mit einem einzigen USB-C-Hostanschluss wird ein mobiler Business-Laptop im Handumdrehen zu einer kompletten Desktop-Workstation und ermöglicht so mühelose Plug-and-Work-Übergänge.

    Integriertes 140-W-GaN-Leistungssystem: Mit einem eingebauten 140-W-GaN-Netzteil liefert der Spacemate RD1 Plus eine Gesamtausgangsleistung von bis zu 120 W, ohne dass ein sperriges externes Netzteil erforderlich ist. Die Baseus PowerTune 3.0-Technologie priorisiert automatisch die Stromversorgung des Laptops und verteilt die verbleibende Kapazität dynamisch auf alle angeschlossenen Mobilgeräte.

    Automatisch drehbares Smart-Display: Das integrierte LCD erkennt automatisch die horizontale oder vertikale Ausrichtung und dreht die Anzeigen dynamisch, sodass Verbindungsstatus, aktuelle Wattzahl und Betriebswarnungen ohne Benutzereinstellung aufrecht und gut lesbar bleiben.

    Der Spacemate RD1 Plus verkörpert Baseus' Vision von moderner Schreibtischästhetik und verbindet nahtlos praktische Technik mit intuitiver Funktionalität, um ein aufgeräumtes, erstklassiges Desktop-Erlebnis zu bieten.

    Verfügbarkeit

    Die Baseus Spacemate RD1 Plus 14-in-1 WIN Station ist jetzt auf  Amazon US zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 259,99 $ und auf Amazon Germany zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 269,99 € erhältlich.

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/baseus-spacemate-rd1-plus-der-ultimative-14-in-1-tischturm-mit-4k120hz-302910914.html

     





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Baseus Spacemate RD1 Plus Der ultimative 14-in-1-Tischturm mit 4K@120Hz SHENZHEN, China, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Baseus hat heute die Markteinführung der Baseus Spacemate RD1 Plus 14-in-1 (WIN) Station bekannt gegeben, einer Dockingstation der nächsten Generation, die integrierte GaN-Leistung, eine …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     