Alphabet und Toyota machen Ernst: Diese Offensive könnte alles verändern

Wie Reuters berichtet, soll Toyota dafür seinen elektrischen SUV bZ4X bereitstellen. Die Fahrzeuge werden im japanischen Werk Takaoka produziert und bereits dort mit Waymos autonomer Fahrtechnik ausgestattet. Zunächst ist lediglich eine kleine Testflotte vorgesehen. Konkrete Stückzahlen nannten die Unternehmen nicht.

Der Wettlauf um das autonome Fahren nimmt Fahrt auf. Toyota und die Alphabet -Tochter Waymo wollen ab 2027 selbstfahrende Elektroautos in Japan testen. Anschließend ist eine Expansion nach Großbritannien und möglicherweise in weitere Länder geplant. Für die beiden Konzerne könnte daraus ein milliardenschweres Zukunftsgeschäft entstehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Waymo plant bereits den nächsten großen Schritt. Gemeinsam mit den japanischen Unternehmen Nihon Kotsu und GO will die Alphabet-Tochter 2027 einen kommerziellen Robotaxi-Dienst in Tokio eröffnen. Die Flotte soll schrittweise auf rund 100 Fahrzeuge wachsen. Fahrgäste sollen die selbstfahrenden Taxis über die Apps von Waymo und GO buchen können. Voraussetzung sind die erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die neue Toyota-Partnerschaft könnte diese Expansion beschleunigen. Bisher setzt Waymo in Japan auf umgerüstete Jaguar I-PACE. Die Zusammenarbeit mit Toyota eröffnet die Möglichkeit, autonome Fahrzeuge künftig direkt in bestehende Produktionsprozesse zu integrieren.

Auch Europa rückt in den Fokus. Neben Großbritannien bereitet Waymo bereits einen Robotaxi-Dienst in München vor. Ein kommerzieller Start wird dort für Ende 2027 angestrebt. Langfristig prüfen Toyota und Waymo zudem, ob sich die Technologie auch in privat genutzte Fahrzeuge integrieren lässt.

Für Alphabet könnte Waymo damit zu einem eigenständigen Wachstumstreiber neben dem Geschäft mit Suchmaschinen, Werbung und Cloud-Diensten werden. Toyota wiederum könnte sich durch die Partnerschaft eine stärkere Position im Zukunftsmarkt autonomer Mobilität sichern. Wie schnell daraus nennenswerte Umsätze entstehen, hängt allerdings von der technischen Entwicklung, den Genehmigungen und der Größe der künftigen Fahrzeugflotten ab.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion