Grammer: Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026 veröffentlicht
Wachstum mit Gegenwind: GRAMMER steigert Umsatz und operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026. Doch Belastungen in AMERICAS trüben den Ausblick – die Gewinnprognose sinkt.
Foto: vadimborkin - 258917169
- Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 3,5 % auf 1.435,6 Mio. Euro.
- Beide Produktbereiche legten zu: Automotive um 2,6 % auf 902,0 Mio. Euro und Commercial Vehicles um 5,1 % auf 533,6 Mio. Euro.
- Das operative EBIT erhöhte sich um 6,6 % auf 53,2 Mio. Euro; die operative EBIT-Marge verbesserte sich leicht auf 3,7 %. Das ausgewiesene EBIT stieg auf 57,6 Mio. Euro.
- Regional war APAC mit einem Umsatzplus von 13,6 % auf 408,6 Mio. Euro besonders stark; in EMEA wuchs der Umsatz um 1,6 %, während er in AMERICAS um 5,2 % zurückging.
- Im dritten Quartal nahm der Umsatz um 9,5 % auf 474,2 Mio. Euro zu, doch das operative EBIT sank gegenüber dem Vorjahresquartal auf 11,5 Mio. Euro. Belastungen in AMERICAS kamen unter anderem von Projektanläufen, dem US/Iran-Konflikt und Sonderzöllen.
- GRAMMER erwartet für 2026 weiterhin rund 1,9 Mrd. Euro Umsatz, senkte aber die Prognose für das operative EBIT von etwa 80 Mio. auf rund 70 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Grammer ist am 30.10.2026.
Der Kurs von Grammer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,62 % im Plus.
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