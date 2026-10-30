SANHA legt 2026 kräftig zu: Umsatz und Ergebnis wachsen deutlich
SANHA wächst kräftig: Die Übernahme von BTE und ein starkes Industriegeschäft treiben den Umsatz. Trotz sinkender Margen steigen die Ergebnisse – der Jahresausblick bleibt bestätigt.
- Umsatz inklusive der erstmals konsolidierten BTE stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 26,9 % auf 120,1 Mio. Euro; BTE steuerte rund 17 Mio. Euro bei.
- Das SANHA-Kerngeschäft wuchs organisch um 9,2 %, vor allem dank des Industriegeschäfts und positiver Entwicklungen in mehreren europäischen Märkten sowie Südamerika.
- Das EBITDA erhöhte sich um 2,1 Mio. Euro auf 17,7 Mio. Euro; das EBIT stieg von 11,1 Mio. auf 12,1 Mio. Euro.
- Die Margen gingen zurück: Die EBITDA-Marge sank auf 14,7 % (Vorjahr 16,5 %), die EBIT-Marge auf 10,1 % (Vorjahr 11,7 %).
- Wachstumstreiber waren unter anderem die Nachfrage nach Industrielösungen und bleifreien Kupferlegierungen sowie erste positive Impulse im deutschen Heizungsmarkt.
- SANHA bestätigt den Jahresausblick 2026: einstelliges Umsatzwachstum im Kerngeschäft, deutlich stärkeres Wachstum inklusive BTE sowie leicht steigendes EBITDA und EBIT.
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