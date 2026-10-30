SANHA Posts Strong Revenue and Earnings Growth in First Nine Months of 2026
Industrial demand and the shift to lead-free alloys powered SANHA’s nine-month growth, with BTE adding momentum as the company reaffirmed its 2026 outlook.
- Revenue for the first nine months of 2026 rose 26.9% to €120.1 million, including approximately €17 million from newly consolidated BTE.
- SANHA’s core business grew organically by 9.2%, driven particularly by industrial demand and growth in several European markets and South America.
- Gross profit increased to €69.8 million from €57.4 million, while the gross profit margin declined to 58.1% from 60.7%.
- EBITDA rose to €17.7 million from €15.6 million, and EBIT increased to €12.1 million from €11.1 million.
- Growth was supported by rising demand for lead-free copper alloys ahead of the EU ban on lead-containing materials in drinking-water installations from 31 December 2026.
- SANHA confirmed its 2026 outlook: single-digit revenue growth in the core business, significantly higher growth including BTE, and slightly higher EBITDA and EBIT.
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