Evonik stellt sich gegen Übernahme durch BASF - Aktie unter Druck
- Evonik lehnt BASF-Übernahmeangebot nach Prüfung ab
- Der Konzern will keine Verhandlungen mit BASF führen
- Evonik bleibt eigenständig und bietet BASF Austausch an
ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Evonik stellt sich gegen das Übernahmebegehren des größeren Wettbewerbers BASF . Ein Schreiben der BASF über deren Interesse an einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot sei eingehend geprüft und entschieden worden, nicht in Verhandlungen einzutreten, teilte der MDax -Konzern am Freitag mit.
"Der Vorstand bleibt auf die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung von Evonik als eigenständiges Unternehmen fokussiert", hieß es weiter. Er sei aber bereit zu einem rein informativen und vertraulichen Austausch mit BASF, in dem beide Seiten ihre Positionen erläutern könnten.
Zuvor hatte die "Financial Times" berichtet, dass Evonik die Offerte von BASF ablehnen wird. Zuletzt standen hier dem Vernehmen nach 24 Euro je Aktie im Raum. Der Evonik-Aktienkurs fiel auf die Nachrichten hin vorbörslich./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 53,58 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -25,09 %/+14,23 % bedeutet.
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https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/chemieindustrie-evonik-prueft-milliardenschweren-zukauf-in-den-usa/100264034.html
der Daumen nach unten fehlt hier leider
"BASF verlagert die Ausrichtung des Geschäftsmodells auf emissionsarme Technologien"
Bitte nicht auch noch BASF. In den letzten Jahren erschienen sie mir sympathisch. Die EU und Deutschlands Politikelite drehten komplett durch mit ihrem Klimawahnsinn und BASF sagte, wir investieren in Deutschland in keine Neuanlagen mehr. So muss es sein.
Da graut mir jetzt. Sympathischer wäre doch eine Investition in einige Braunkohlekraftwerke. Oder will nun auch das BASF-Management in Miniröckchen mit Regenbogenfähnchen im Arsch durch Ludwigshafen turnen? Also bitte "emissionsarme Technologien" sein lassen.