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    Leichtes Wachstum im III. Quartal 2026

    APA ots news

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    Für Sie zusammengefasst
    • Österreichs BIP wuchs im III. Quartal um 0,2%
    • Dienste liefen überwiegend gut, Industrie stagnierte
    • Bau schwach, Investitionen und Außenhandel stützten
    APA ots news - Leichtes Wachstum im III. Quartal 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Wien (APA-ots) - Die österreichische Wirtschaftsleistung stieg laut aktueller
    Schnellschätzung des WIFO im III. Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um real 0,2%. Damit wurde nach dem Rückgang im II. Quartal wieder ein leichtes Wachstum verzeichnet. Die Industrie entwickelte sich verhalten, in den Dienstleistungsbereichen verlief die Konjunktur mehrheitlich gut, die Bauwirtschaft blieb hingegen schwach. Investitionen und Außenhandel lieferten leicht positive Impulse.

    Die wirtschaftliche Dynamik verlief im III. Quartal 2026 leicht positiv. Gemäß ersten Berechnungen stieg das BIP real um 0,2% gegenüber dem Vorquartal (saison- und kalenderbereinigt). Im Vorjahresvergleich bedeutet dies einen Zuwachs von +0,6% gegenüber dem III. Quartal 2025.

    Damit setzte sich die konjunkturelle Erholung, nach einer Unterbrechung im II. Quartal 2026 (-0,1% nach +0,3% im I. Quartal 2026) fort. Die Industrie (ÖNACE 2008, Abschnitte B bis E) lieferte zuletzt wenig Impulse, die Wertschöpfung stagnierte im III. Quartal im Vergleich zum Vorquartal nahezu. In der Bauwirtschaft setzte sich die schwache Dynamik fort, die Wertschöpfung ging leicht zurück (-0,2 %).

    Abbildung 1: Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes - auf der WIFO-Website

    Übersicht 1: Ergebnisse der Schnellschätzung der
    vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung - auf der WIFO -Website

    Die Dienstleistungen entwickelten sich heterogen. Während die Wertschöpfung in den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen ( ÖNACE 2008, Abschnitte M und N) stagnierte (-0,1%), wirkten die Bereiche Information und Kommunikation, Finanz- und
    Versicherungsleistungen sowie Grundstücks- und Wohnungswesen dynamischer (ÖNACE 2008, Abschnitte J bis L; +0,9%). Im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie (ÖNACE 2008, Abschnitte G bis I) expandierte die Wertschöpfung leicht (+0,2%).

    Spiegelbildlich zu den konsumnahen Dienstleistungen verlief auch die private Konsumnachfrage zögerlich (+0,0%). Der öffentliche Konsum zeigte sich zuletzt schwächer (-0,2%).

    Die Bruttoanlageinvestitionen wurden hingegen gegenüber dem Vorquartal um 0,2% ausgeweitet. Auch der Außenhandel lieferte leicht positive Impulse. Im Vorquartalsvergleich stiegen die Exporte um 0,3% , die Importe gingen um 0,2% zurück.

    Abbildung 2: Langfristige Entwicklung des realen
    Bruttoinlandsproduktes - auf der WIFO-Website

    Weitere Information

    Die WIFO-Schnellschätzung ist eine erste Schätzung für das vergangene Quartal. Sie baut auf die Quartalsrechnung von Statistik Austria auf und umfasst das BIP sowie Komponenten in der Form von saison- und kalenderbereinigten (gemäß Eurostat) Veränderungsraten gegenüber dem Vorquartal.

    Am 3. Dezember 2026 werden von Statistik Austria die
    Quartalsdaten für das BIP und die Hauptaggregate für das III. Quartal 2026 auf Basis vollständigerer Daten veröffentlicht.

    Rückfragehinweis:
    Rückfragen bitte am Freitag, dem 30. Oktober 2026, zwischen 10 und 12 Uhr, an Mag. Dr. Marcus Scheiblecker, Tel. (1) 798 26 01 - 245, marcus.scheiblecker@wifo.ac.at .

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0014 2026-10-30/09:00







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