Höchste Inflation seit Ende 2023

PARIS (dpa-AFX) - Hohe Preise für Kraftstoffe und Gas haben die Inflation in Frankreich auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren getrieben. Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Stärker war die Teuerung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone zuletzt im Dezember 2023.

Im September hatte die Inflationsrate bei 3,4 Prozent gelegen. Experten hatten damit gerechnet, dass die Teuerung deutlich anzieht, hatten aber im Schnitt nur mit einem Anstieg um 3,6 Prozent gerechnet.