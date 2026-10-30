Moderate Verluste - Positive Wochenbilanz winkt
Aktien Frankfurt Eröffnung
- Ölpreise und schwache Börsen belasten den Dax
- Amazon und Intel enttäuschten mit Quartalszahlen
- Dax sinkt 0,4 Prozent, Wochenplus rund drei Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Höhere Ölpreise sowie schwache Vorgaben von den Börsen in den USA und Asien haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag etwas belastet. Am Vorabend nach US-Börsenschluss hatten die vielbeachteten Technologiekonzerne Amazon und Intel mit ihren Quartalszahlen enttäuscht. Im Blick stehen am Nachmittag Inflationsdaten aus Deutschland.
Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 25.935 Punkte, nachdem er tags zuvor das höchste Niveau seit Anfang September erreicht und am Ende ein Plus von 1,3 Prozent verzeichnet hatte. Damit deutet sich für den Dax ein Wochengewinn von rund drei Prozent an.
Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Freitagmorgen um 0,4 Prozent auf 30.675 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,8 Prozent./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 202,1 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 459,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +62,56 %/+331,03 % bedeutet.
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Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
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Guten Morgen zusammen,
nach dem starken Oktober halte ich eine größere Korrektur im DAX heute zunächst für eher unwahrscheinlich. Aus meiner Sicht spricht aktuell mehr für weiter steigende Kurse mit möglichen Zielen im Bereich von 26.160 bis hin zur 26.320.
Ab 9:00 Uhr werde ich mir die Marktentwicklung in Ruhe anschauen und die Situation neu bewerten. Es kann allerdings gut sein, dass ich heute bewusst keinen Trade eingehe. Ab Mittag steht nämlich eine Woche Urlaub auf Rügen an, und die möchte ich natürlich auch genießen. 😊
Kommt gut durch den Handelstag und bleibt besonnen!
Hör auf zu stänkern, nur weil du nicht in der Lage bist, einen Fehler einzuräumen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif