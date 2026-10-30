Mitsubishi Electric mit Gewinnsprung: Ist diese Aktie ein Geheimtipp?

Auch beim Umsatz legte der Konzern deutlich zu. Die Erlöse stiegen um 14,4 Prozent auf umgerechnet 17,76 Milliarden Euro. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich von umgerechnet 0,52 auf 0,82 Euro. Damit wuchs das Ergebnis wesentlich schneller als der Umsatz.

Der japanische Technologiekonzern Mitsubishi Electric überrascht mit einem kräftigen Gewinnsprung. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 kletterte der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn um knapp 57 Prozent auf umgerechnet 1,69 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen lediglich 1,08 Milliarden Euro verdient.

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Mitsubishi Electric profitiert von seiner breiten Aufstellung in Zukunftsmärkten wie Industrieautomatisierung, Halbleitern, Energietechnik und Infrastruktur. Bereits im ersten Geschäftsquartal hatte der Konzern von einer starken Nachfrage nach Automatisierungstechnik, Halbleitern und Klimaanlagen sowie positiven Wechselkurseffekten berichtet. Doch bei der Jahresprognose zeigt sich ein gemischtes Bild. Für das bis Ende März 2027 laufende Geschäftsjahr stellt Mitsubishi Electric nun einen Umsatz von umgerechnet 37,23 Milliarden Euro in Aussicht. Das wären rund elf Prozent mehr als im Vorjahr. Beim Nettogewinn rechnet das Management mit umgerechnet 2,64 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von rund 14 Prozent entsprechen würde.

Bemerkenswert ist dabei die Entwicklung der Erwartungen. Ende Juli hatte Mitsubishi Electric noch einen Jahresumsatz von umgerechnet 35,64 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 2,81 Milliarden Euro prognostiziert. Die neue Planung sieht damit zwar höhere Erlöse, gleichzeitig aber einen niedrigeren Gewinn vor. Auch die Aktionäre sollen profitieren. Der Konzern hat eine Zwischendividende von umgerechnet 0,17 Euro je Aktie beschlossen, die ab dem 2. Dezember ausgezahlt werden soll. Für das Geschäftsjahresende sind weitere 0,17 Euro vorgesehen. Damit würde die Gesamtdividende umgerechnet rund 0,34 Euro je Aktie erreichen, nach 0,31 Euro im vorherigen Geschäftsjahr.

Für Anleger dürfte nun entscheidend sein, weshalb Mitsubishi Electric trotz des kräftigen Umsatzwachstums vorsichtiger auf den Jahresgewinn blickt. Die Entwicklung der Margen und die Nachfrage in den wichtigen Industrie- und Halbleitermärkten stehen damit besonders im Fokus.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Mitsubishi Denki Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 26,40EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.