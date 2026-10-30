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    HIZENERGY präsentiert umfassende C&I-BESS-Lösungen für die europäische Energiewende

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    FRANKFURT, Deutschland,/PRNewswire/ --Dr. Fei Wang, Solution Manager bei HIZENERGY, hielt eine Keynote-Präsentation, in der er das umfassende Portfolio des Unternehmens an kommerziellen und industriellen Batteriespeichersystemen (C&I BESS) vorstellte und auf die dringenden Herausforderungen Europas im Bereich der Netzflexibilität angesichts der rasant steigenden Solarstromnutzung, der Duck-Curve-Effekte und der zunehmenden Anzahl negativer Strompreise am Vortag einging.

    Dr. Fei Wang, Solution Manager at HIZENERGY

    Sinkende Systemkosten stärken zusätzlich die Wirtschaftlichkeit von zählerseitigen Speichern für Fabriken, Industrieparks und Gewerbeimmobilien. Die Flaggschiffserie ENERBOX von HIZENERGY unterstützt drei zentrale Betriebsmodi: Netzgekoppelt, netzunabhängig und nahtloser Wechsel zwischen Netzbetrieb und Netzausstieg. Der All-in-One-AC-gekoppelte Schrank bietet eine Leistung von 125 kW mit einer Energiekapazität von 261 kWh / 313 kWh und ist über Parallelschaltung mehrerer Schränke erweiterbar.

    Die Lösungen maximieren den Eigenverbrauch von PV-Energie, ermöglichen Lastspitzenkappung, Energiearbitrage, Zugang zum Markt für Systemdienstleistungen und die Absicherung kritischer Lasten. Die Geräte bestehen die Sicherheitsprüfung nach UL9540A und können innerhalb von zwei Stunden vor Ort vollständig in Betrieb genommen werden. HIZENERGY ist europaweit mit Live-Installationen vertreten. Die Niederlande fungieren als zentraleuropäisches Drehkreuz und beherbergen das Regionalbüro, das Lager und den größten Kundendienststandort, ergänzt durch insgesamt 12 Kundendienststellen in ganz Europa. Bewährte Anwendungsfälle umfassen Photovoltaik, Batteriespeicher, die Integration von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, die Sicherung von robusten Mikronetzen und gewinnorientierte Energiearbitrage. Mit 16 Jahren Erfahrung in der internen PCS-Entwicklung verfügt HIZENERGY über ein BloombergNEF Tier1-Ranking und eine TÜVSÜD-Bankfähigkeitszertifizierung.

    „Batteriespeicher für Gewerbe und Industrie erschließen vielfältige Wertschöpfungsströme:" „Verbesserte Wirtschaftlichkeit, verlässliche Energiesicherheit und echte Fortschritte bei der Dekarbonisierung für europäische Unternehmen", kommentierte Dr. Fei Wang. Das Hardware-Software-Ökosystem eignet sich sowohl für Neubauten als auch für die Sanierung von Industrie- und Gewerbeanlagen. Weitere Informationen finden Sie unter https://en.hizenergy-ess.com/ 

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    HIZENERGY präsentiert umfassende C&I-BESS-Lösungen für die europäische Energiewende FRANKFURT, Deutschland,/PRNewswire/ -Dr. Fei Wang, Solution Manager bei HIZENERGY, hielt eine Keynote-Präsentation, in der er das umfassende Portfolio des Unternehmens an kommerziellen und industriellen Batteriespeichersystemen (C&I BESS) vorstellte …
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