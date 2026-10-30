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    GOLDMAN SACHS stuft STMicro auf 'Neutral'

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    GOLDMAN SACHS stuft STMicro auf 'Neutral'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 53,00 auf 55,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alexander Duval passte seine Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht der Franzosen an. Die Nachfrage aus dem KI- und Satellitenbereich untermauere das Wachstumspotenzial für 2027. Im Geschäft mit der Autobranche und der Industrie gebe es Erholungssignale./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:26 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 42,53EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Alexander Duval
    Analysiertes Unternehmen: STMicro
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 55,50
    Kursziel alt: 53,00
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,50, was eine Steigerung von +25,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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