GOLDMAN SACHS stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 82 auf 79 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Donnerstag ihre Auftragsprognosen für die Schweizer nach der positiven Überraschung im Bereich Elektrifizierung im Quartalsbericht. Der positive Effekt werde aber beim Kursziel durch die gesunkene Branchenbewertung überlagert./ag/imsVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 77,88EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 79

Kursziel alt: 82

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

